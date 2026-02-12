ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（９店舗）で、２月２０日（金）～３月５日（木）の間、「毎日くだもの200グラム運動」などを推進する「全国柑橘消費拡大協議会」とのコラボレーション企画第３弾「デコポン®＆せとかフェア」を開催します。「デコポン®」※は、「清見（きよみ）」と「ポンカン」の交配によって誕生した柑橘類の一種で、とろけるような濃厚な甘さとあふれる果汁が人気です。「せとか」は、「清見（きよみ）」と「アンコール」、「マーコット」を掛け合わせて誕生し、甘い香りに濃厚なコクと甘味から「柑橘の大トロ」とも呼ばれています。フェアでは、この時期に出荷ピークを迎える中晩柑(ちゅうばんかん)「デコポン®」「せとか」をふんだんに使用したオリジナルスイーツを各店舗で提供します。各産地の「デコポン®」「せとか」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンでも購入いただけます。（https://www.ja-town.com/shop/f/f1010/）※「デコポン®」の商標は、熊本県果実農業協同組合連合会が所有し、日本園芸農業協同組合連合会傘下の農業団体（ＪＡ）及び柑橘生産のある農業団体（ＪＡ）に限り許諾したもので、商標権再使用の許諾を受けたＪＡから出荷される全国統一基準を満たした果実のみが「デコポン®」として販売されます。

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月２０日（金）～３月５日（木）※長崎店は２月２０～２６日のみ実施２．実施店舗：以下９店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５）（２） みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（３） みのりカフェ銀座三越店（東京都中央区銀座４-６-１６）（４） みのる食堂銀座三越店（東京都中央区銀座４-６-１６）（５） みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（６） 和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１）（７） みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前店（佐賀県佐賀市駅前中央１-４-１７）（８） みのりカフェ長崎駅店（長崎県長崎市尾上町１-６７）（９） みのる食堂アミュプラザくまもと店（熊本県熊本市西区春日３-１５-２６）

［毎日くだもの200グラム運動］

全国柑橘消費拡大協議会では、果物が毎日の食生活に欠かせない品目であることを周知するため、「毎日くだもの200グラム運動」や「デスクdeくだもの」運動、小学生への食育活動、国産くだものが持つ栄養・効能や機能性の普及推進等に取組んでいます。１人１日毎日200グラム以上のくだものを食べて健康で豊かな生活を♪（出典：毎日くだもの200グラム！ＨＰ http://www.kudamono200.or.jp/）

［みのりみのるＸプレゼントキャンペーン］

・応募期間：令和８年２月２０日（金）～３月５日（木）・商品内容：「デコポン®（１箱）」３名様にプレゼント・応募方法：①みのりみのる公式Ｘ（＠minoriminoru_pj）アカウントをフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

