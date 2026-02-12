ＪＡ全農は、直営飲食店舗（２店舗）で２月１４日（土）～２０日（金）の間、「エーコープ塩こうじパウダーフェア」を開催します。エーコープマーク品とは、ＪＡグループのプライベートブランドで、800アイテム（令和８年1月現在）を超える豊富な商品数を揃え、ＪＡ組合員や利用者の皆様のご意見を反映し、ＪＡならではの特色を活かし開発した商品です。「エーコープ塩こうじパウダー」は、エーコープマーク品を代表する商品の1つで、塩こうじパウダーを食材に振りかけることで、米こうじ由来成分が食材の旨味を引き立てることが特長です。フェアでは、「エーコープ塩こうじパウダー」を使用した期間限定メニューを各店舗で提供します。また、期間中にお食事をご注文のお客さまへ、「エーコープ塩こうじパウダー」小袋をプレゼントします。（無くなり次第終了となります）なお、エーコープマーク品は、ＪＡ全農が運営する会員制宅配サイト「ＪＡくらしの宅配便」でも購入できます。（https://jakurashi.zennoh.or.jp/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月１４日（土）～２月２０日（金） ２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（２）みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前店（佐賀県佐賀市駅前中央１-４-１７）