CCTV+：金平湖ランタンショーが開幕、平湖の東湖畔で没入型ナイトツアーを実施

北京、2026年2月12日 /PRNewswire/ -- 2月7日、平湖に夕闇が訪れると、東湖風景区の湖畔の小道は、毎年恒例の旧正月イベント「2026年金平湖ランタンショー」の初日を迎える観光客で賑わい始めました。このイベントは、水辺を日没後の光の風景に変えるものです。

午後6時30分、おなじみのランドマークである李叔同記念館の上空にドローンの編隊が舞い上がり、ナイトショーの始まりを告げました。しばらくすると、正式な開幕を告げるアナウンスが流れ、45のテーマ別のランタン作品と周囲の装飾照明が一斉にライトアップされ、湖面に色彩と光が反射して広がり、平湖の祝祭ムードが一層高まりました。

約72,000平方メートルの広さを誇る今年のショーは、「優雅な平湖」や「幸運のランタン」といったセクションを含む4つのテーマエリアに分かれており、ランタンや照明のデザインは、古くから工芸品にゆかりのある自貢（じこう）市のチームによって手掛けられました。大型の展示物と、何千もの小さな光が散りばめられ、夜の回廊を作り上げています。来場者が敷地内を移動するにつれて、展示物と地形の起伏にいざなわれるように、徐々にこの回廊の全体像が見えてくるようになります。

平湖文化観光投資グループによれば、開幕式は旧正月期間中に行われるさまざまなプログラムの始まりに過ぎません。期間中の一部の夜には特別公演も予定されており、休日には「富の神を迎える」パレードが会場内を練り歩く予定です。ランタン・フェスティバル期間中には、平湖流の琵琶演奏など、伝統芸術に焦点を当てた別のプログラムも予定されており、夜の体験に新たな魅力が加わります。

これらの要素が組み合わさることで、金平湖ランタンショーは単なる一夜限りのイベント以上のものとなります。新年の祝賀期間中、湖畔の小道は、ゆったりと散歩を楽しんだり、音楽やパフォーマンスに思いがけず出会ったり、ランタンの灯りの下で一息ついたりする場所となります。平湖は、風景、工芸、そして長年の伝統を融合させることで、この季節を祝っています。

（日本語リリース：クライアント提供）

