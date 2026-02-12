マンション居住者・管理会社の双方に新しい価値を提供 自律成長型「AIマンションコンシェルジュ」2月18日リリース
AI・ロボットの開発・提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、マンションのコンシェルジュ業務をAIが担う新ソリューション「AIマンションコンシェルジュ」を製品化し、2026年2月18日(水)より提供を開始いたします。
本ソリューションは、居住者のニーズや地域情報をAIが自律的に学習し続ける“成長型コンシェルジュ”として、居住者・管理会社双方に大きなメリットをもたらします。
＜AIマンションコンシェルジュの紹介ページ＞
https://www.takerobo.co.jp/apartment_concierge.html
1.製品化の背景(コンシェルジュ不足が全国的な課題に)
マンションの高機能化・高級化が進む一方で「コンシェルジュ職の応募者減少」「24時間対応の負荷増大」「管理会社の人件費負担の増加」のような課題が顕在化しています。
タケロボは、こうした課題に対し、AIがコンシェルジュとして機能し、必要に応じて人と連携する新しい運用モデルを提案します。
マンション情報だけでなく、近隣施設や生活に役立つ情報も提供可能。さらに、AIが自律的に学習し続けることで、マンションごとに最適化されたサービス提供を可能にします。
2.主な機能・特徴
＜誰でも使えるわかりやすい案内＞
画面(画像、動画、アプリ、など)、タッチ操作、音声発声、音声認識の4つのインタフェースを組み合わせ、高齢者から子どもまで直感的に利用可能です。
＜AIが自律成長し、マンションごとに最適化＞
居住者の問い合わせ傾向や地域・全国のトレンドをAIが継続的に学習。AIエージェント・インテントAIにより、設置マンションに合わせてAIが自律的に成長します。
＜多言語対応で外国人居住者にも対応＞
AIシステムへは、日本語で登録・学習するだけで、自動的に多言語化。外国人居住者の増加に対応できるマンション運営を実現します。
＜有人連携で“サービス品質”と“効率化”を両立＞
AIが対応できない問い合わせは「ビデオ通話」「有人チャット」に切り替え可能。スタッフの負担を大幅に削減しつつ、居住者満足度を維持します。
＜導入マンションに合わせたデザイン＞
導入マンションに合わせ、受付等に設置し利用するデバイスタイプ、居住者のスマホ(タブレット・パソコンも可)から利用するスマホタイプを用意。また、ご要望の画面デザインを適用することも可能です。
＜導入しやすいシステム設計＞
1～2ヶ月で、大きな負担なく導入が可能。AIに登録・学習するデータがない場合でも、タケロボにてサンプルデータを作成、提供します。
＜居住者向けエンタメ機能も搭載＞
クイズ、写真撮影、占いなど、マンションに合わせて設定可能なコンテンツを提供し、利用促進とコミュニティ形成にも寄与します。
3.イメージサンプル
利用イメージ・デバイス
利用イメージ・スマホ
画面イメージ・デバイス
画面イメージ・スマホ
■会社概要
商号 ： タケロボ株式会社
所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F
代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明
設立日 ： 2011年8月31日
事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売
URL ： https://www.takerobo.co.jp/