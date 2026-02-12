沖縄県でフルサービス型の喫茶店、ベーカリーショップを展開する株式会社琉球コメダ[本社 沖縄県 代表取締役社長：山本智英 運営店舗数：10店舗(2026年1月末時点)]は、沖縄県立コザ高等学校の授業から生まれ商品化した「シロノワール まーさん紅いも」を、2026年2月19日(木)より沖縄県内のコメダ珈琲店7店舗で数量限定販売します。紅いも・塩ちんすこう・黒糖みつなど、沖縄のおいしいを詰め込んだ、高校生が発案・ネーミングまで担った“ご当地シロノワール”です。





シロノワール まーさん紅いも





【琉球コメダ×沖縄県立コザ高等学校 共同開発のシロノワールが誕生】

◎開発の経緯

「“くつろぎ”で、人と地域と社会をつなぐ」ことを目指す琉球コメダは、沖縄の地で地域貢献活動に力を入れています。2024年、地域貢献活動の一環として、沖縄県立コザ高等学校で出張授業を開催しました。対象は、部活動などの事情により、修学旅行に参加しなかった当時の2年生41名。修学旅行と同じくらい高校生活の想い出に残る授業を目指し、「コメダ珈琲店の新商品を考えよう」と題した商品開発の授業を実施。当日は、シロノワールのアイデア出しやワークショップに取り組みました。その後、生徒たちが考案したシロノワールのアイデアをベースに、沖縄らしさを詰め込んだ「シロノワール まーさん紅いも」が完成。出張授業から約1年の時を経た、卒業目前。高校生活の大切な想い出となる餞(はなむけ)のタイミングで販売をいたします。





◎沖縄県立コザ高等学校

創立80周年。「自由・平和・叡智」を校訓に掲げ、勉学及びスポーツに力を注ぎ「文武両道」がモットー。地域と連携した活動や部活動も盛んな高校です。





2024年12月に実施／出張授業の様子

シロノワール まーさん紅いもの基となったアイデア

2025年11月に実施／コメダ珈琲店 泡瀬店での試食とネーミング会議(1)

2025年11月に実施／コメダ珈琲店 泡瀬店での試食とネーミング会議(2)





【「シロノワール まーさん紅いも」商品概要】

◎シロノワール まーさん紅いも

コメダ珈琲店の看板デザート「シロノワール」。あつあつのデニッシュとひえひえのソフトクリームが織りなす定番の美味しさに、高校生のアイデアをもとに沖縄らしさをプラスしました。

デニッシュには、紅いもあんと、砕いた塩ちんすこうをサンド。ソフトクリームの上から黒糖みつをかけ、仕上げに紅いもチップスを添えました。紅いもあんのやさしい甘さに、塩ちんすこうのほのかな塩味がアクセントとなり、黒糖みつの深いコクが全体を包み込みます。沖縄ならではの素材をぎゅっとつめこんだ、沖縄限定の味わいをお楽しみください。

※本商品には「はちみつ」が含まれているため、1歳未満の乳児にはあたえないでください

※本商品のソフトクリームをホイップクリームへ変更できません





◎商品名について

「まーさん」は沖縄方言で「おいしい」の意。

生徒が案を出し合い、25の候補の中から、商品の美味しさや魅力、沖縄らしさがダイレクトに伝わる名称として選ばれました。





シロノワール まーさん紅いも／商品画像





■商品名、価格(税込)

シロノワール まーさん紅いも：860円／ミニサイズ：660円





■販売期間

2026年2月19日(木)～1週間程度

※数量限定の商品のため、無くなり次第販売終了いたします。





■販売店舗

沖縄県のコメダ珈琲店 7店舗

(沖縄糸満店、沖縄北谷58号店、沖縄宜野湾宇地泊店、沖縄浦添経塚店、沖縄南風原津嘉山店、沖縄知花店、沖縄泡瀬店)

※写真はイメージです。









【企業情報】

・社名 ：株式会社琉球コメダ

・所在地：沖縄県南風原町字兼城263番地

・代表者：代表取締役社長 山本智英

・店舗数：沖縄県内で「コメダ珈琲店」を7店舗、「BAKERY ADEMOK」を3店舗運営。※2026年1月末時点。













【地域貢献活動 取組例】

◎地域とともに、未来を育てる子ども職場体験――コメダ珈琲店 沖縄泡瀬店

沖縄市「コメダ珈琲店 沖縄泡瀬店」で、子どもたちが店舗スタッフの仕事を体験できるイベントが定期的に開催されています。制服を着て、実際の業務を体験するこの取り組みは、子どもたちにとって貴重な学びの場であると同時に、コメダの未来を育てていく大切な機会です。





子ども職場体験／コメダ珈琲店泡瀬店(1)

子ども職場体験／コメダ珈琲店泡瀬店(2)





◎子ども食堂にパンをプレゼント――BAKERY ADEMOKうるま店

沖縄は全国でも「子ども食堂」の多い地域です。子どもたちを家庭だけでなく地域全体で健全に育てていくため、BAKERY ADEMOK うるま店では、パンを13か所の子ども食堂に寄付しています。2024年度からは、子どもたちの入院の付き添いの保護者の方に向け、パンの提供を始めました。





子ども食堂にパンをプレゼント――BAKERY ADEMOKうるま店(1)

子ども食堂にパンをプレゼント――BAKERY ADEMOKうるま店(2)