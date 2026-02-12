株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表取締役社長：髙井茂行）は、スーツやコート、セーターなどのドライマーク衣類を、コインランドリーで洗浄・仕上げできる革新的なサービス「おしゃれ着洗いコース」をこのたび提供開始いたしました。同コースは現在、京都市内の直営店2店舗で利用可能となっています。

業界の常識を変える新サービスの誕生背景

コインランドリー業界は急速に成長を遂げており、利用対象も拡がっています。同社が注目したのは、多くの人が日常的に着用するスーツ、コート、セーターといった「おしゃれ着」です。これらの衣類の大半はドライマーク指定で自宅や従来のコインランドリーでの洗濯が難しいとされてきたものです。同社は利用者調査を通じて「ドライマーク衣類を自宅で洗う際の乾燥・仕上げの困難さ」と「クリーニング店への持ち込み・受け取りの時間的負担」という2つの課題を発見し、これらの課題を解決するソリューション開発に着手しました。

高級感ある仕上がりを実現する3つの特長

おしゃれ着洗いコースの開発にあたっては、「仕上がりの質」と「時短」の両立を重視し、最大4着の洗濯・乾燥をわずか1時間で完結させ、高品質な仕上がりを実現しました。これを支える以下の3つの要素が、このサービスの核となっています。

①おしゃれ着専用洗剤による美しい仕上げ

おしゃれ着専用に開発された洗剤とシリコン系仕上げ剤を採用。汚れを効果的に浮かせながら再付着を防ぎ、仕上げ剤が繊維をコーティングすることで、高級感のある美しい仕上がりを実現します。

②衣類への負担を最小限に抑えた洗浄方法

溜めた水に衣類を「泳がせるように」洗う独自の手法により、型くずれを防止しながら丁寧に洗浄。回転時間を短縮し、脱水回数も最小限に抑えることで、生地へのダメージを大幅に軽減します。

③ガス式乾燥機による時短仕上げ

衣類をハンガーに吊るして「揺らしながら」乾燥させる専用乾燥機を開発。ガスを熱源とすることで短時間乾燥が可能となり、アイロンがけの手間を削減します。一度の乾燥で最大4着まで対応可能です。

「おしゃれ着洗いコース」サービス概要

対応衣類：スーツ、コート、セーター、その他ドライマーク指定衣類設置店舗：・ホワイトピア洛西店（京都府京都市西京区大枝東新林町2丁目9） 営業時間 5:00～24:00・ホワイトピア梅津段町店（京都府京都市右京区梅津段町38-1） 営業時間 5:00～24:00洗濯料金：800円（35分間）乾燥料金：6分100円利用時の注意事項：衣類は必ずネットに入れて使用してください。また、乾燥時間の過剰設定による過乾燥は縮みの原因となるため避けてください。

利用の流れと料金

衣類を専用ネットに入れておしゃれ着洗い機に投入し、洗濯スタート。洗濯終了後は衣類をネットから取り出し、専用乾燥機のハンガーに吊して乾燥するという3ステップで完結します。

コインランドリーオーナ様向けビジネスメリット

このサービスは、コインランドリーのオーナー様にとっても、多くのメリットをもたらします。

客単価のアップ

おしゃれ着洗いコースを1回ご利用いただくにあたり、洗濯・乾燥で1,000円以上の売上が見込めます。付加価値サービスの導入により、平均客単価のアップが期待できます。

競合店との差別化

「おしゃれ着が洗える」という明確な強みにより、競合店との差別化が図れます。これまでコインランドリーを利用しなかった層（スーツ着用者など）の来店を促し、新たな顧客接点の創出を実現します。

今後の展開

現在、2店舗での検証運用の段階にあり、利用者からは高い評価が寄せられています。使い方動画やPOPの充実を図り、より多くの利用者に認知を広げていきます。目標は、「おしゃれ着洗い」によってコインランドリーに「新しい風」を吹き込むことです。毛布やカーペットなどの大物洗いが定着したように、おしゃれ着洗いも定番化を目指し1年で100店舗の導入を計画しています。

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F代表者：代表取締役 髙井茂行事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。URL：https://www.fujitaka.com