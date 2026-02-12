プリントシール機30周年、“平成プリ”が大ブームの今、令和の最新プリ『CENTI:U（センチユー）』が登場！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、プリントシール（以下、プリ）機『CENTI:U（センチユー）』を2月上旬より、全国のアミューズメント施設に順次設置いたします。

本機種は、プリ機シェアNo.1*のフリューが、プリ機誕生30周年の今だからこそお届けする、プリの可愛さ・面白さ・楽しさを凝縮した最新機種です。コンパクトな撮影空間、200秒間自由に楽しめる撮影（最大18枚撮影可能）、その瞬間の楽しさを“ありのまま”に残せる可愛くて自然な写りで、距離が自然と縮まる体験をお届けします。

*・・・2025年3月現在 自社調べ

なぜ今、『CENTI:U』をお届けするのか。距離が縮まるプリの不変的な魅力を体現する最新機種

プリ機は2025年7月で誕生30周年を迎えました。可愛く思い出を残せる写り、ポーズ・落書き・服装などで自在に表現できる自分らしさ、一緒に過ごす撮影時間やシール・画像の共有で生まれる“ウチら感”――。30年愛され続けている理由は、プリ機が時代に合わせた変化を遂げながらも不変的な魅力を持つコミュニケーションツールだからだと考えています。

一方で、近年では盛れる写り“のみ”に注目が集まり、「女子高校生（JK）が顔を盛るため“だけ”の機械」と思われてしまうことも。こういった背景から「30周年記念プロジェクト」では、記念ムービーや特設サイト、過去の伝説プリの限定復活など、面白さ・楽しさをお届けする企画を様々に展開中で、いずれも大きな反響を呼んでいます。

この30年間の歴史の中でプリを体験してくださった方の記憶に深く刻まれている“伝説のプリ機”が楽しめる特別復活企画では連日行列ができるなど、“平成プリ”やプリの原点回帰的な楽しさがリアルでもSNSでも話題沸騰中。周年企画を通して、世代・性別を超えてプリの魅力を再発見いただいています。（https://www.furyu.jp/news/2025/07/puri30th/）

過去にプリを愛してくれた人や今もプリを楽しんでくれている人すべての人に、「楽しかった！」と笑顔になるプリの変わらぬ魅力に触れてほしい。プリ撮影が“ウチら”の絆を深めるキッカケになるように。そんな願いを込めて企画・開発したのが、誰かとの距離が数“センチ”縮まる、『CENTI:U』（センチユー）です。

撮影するだけで自然と距離が縮まる！？ “ウチらのノリ”を最大化する『CENTI:U』の仕掛け

・一体感を演出！コンパクトな撮影空間と、SNS映えする背面ミラー

・画角もラインティングもポーズも自由！“会話”が生まれる自由な撮影モード選択と200秒間自在に遊べる撮影時間

・撮った後も楽しいが続く、全面シールと音声付き動画

＜『CENTI:U』の魅力詳細＞

１.一体感を演出！コンパクトな撮影空間と、SNS映えする背面ミラー

仲良し同士の撮影でも親密度やその時のノリを体現するのはなかなか難しいもの。そんな悩みを自然にカバーするのが、『CENTI:U』の撮影空間のサイズ感です。横980mm、奥行き1,560mmのコンパクトなサイズは従来機の約2分の1の大きさ（プリ機『Hyper shot 』横1,795mm、奥行き2,985mm）で、おのずと距離が近づく仕掛けに。

さらに撮影ブースの背面には大きなミラーが2面設置されており、SNS映えする内装を演出。狭くて映える空間で撮影すれば、それだけでも一体感を感じられる時間をお楽しみいただけます。

左からプリ機『CENTI:U』外装イメージ、撮影ブース内背面ミラー、背面ミラーで映えて仕上がるプリ画イメージ

２.画角もラインティングもポーズも自由！“会話”が生まれる自由な撮影モード選択と200秒間自在に遊べる撮影時間

自分らしさを自由に表現できる、選べる撮影機能をご用意しました。画角・ライティング・撮影枚数などを好みに合わせて選べるため、「次はどうする？」「これやってみよう！」など撮影相手と会話をしながら遊べば、自然と距離も縮まる仕掛け。さらに、画角を変えながら“わちゃわちゃ”しても、好きなライティングでキメ顔をしても、“ありのまま”のその瞬間を自然に可愛く残せる写りも『CENTI:U』の魅力です。

■カメラ画角選択 ：3つのカメラを搭載。上・正面・下の3種類から選べるカメラ画角で、その日の自分たちを全身丸ごと残せる

上・正面・下アングルを叶える3つのカメラ、それぞれの画角から撮影したプリ画（左から上・正面・下）

■ライティング選択 ：自分感のあるノーマルかエモさのあるフラッシュの2種類のライティングで自分らしさ＆SNS映えを表現

自分感がそのままかわいい「ノーマル」エモさが映えかわいい「フラッシュ」

■撮影モード選択 ：撮影枚数・画角＆ライトを自分たちに合わせて撮影の楽しみ方が変えられる。

200秒間自由に画角やライティングを変えて楽しめる「フリーモード」（最大18枚撮影可能）、初心者や安心して撮りたい人にオススメの「おまかせモード」の2つの撮影モード選択を搭載。「おまかせモード」では、画角・ライティングが順番に自動で変わり、6枚撮影とフリー撮影（約70秒間）を楽しめます。

３.撮った後も楽しいが続く、全面シールと音声付き動画

撮った画像を持ち帰るシールのデザインには、自分らしさのある写りが引き立つ全面印刷レイアウトとデザイン（9種類）を採用。グループ撮影にも適した本機種ならではの、増刷機能も搭載しています。

また、撮影直前の盛り上がりを丸ごと残せる音声付き動画も提供。撮った後も楽しいが続く演出をご用意しています。

楽しかったその瞬間の楽しさが撮った後も続く、シールや音声付き動画イメージ

【フリュー株式会社の開発者が技術情報を発信するブログ「FURYU Tech Blog」のご紹介】

今回のテーマ：Godot(C#)のExport属性とUnityのSerializeField属性を徹底比較！

Godotとは、近年利用者が増加しているオープンソースソフトウェアのゲームエンジンです。

今回の記事では、Godotを触ってみたいUnity経験者への一助として、GodotのExport属性がUnityのSerializeField属性とどう異なるのかの比較を行いました。

私がプリントシール機の開発で培ってきたUnityの知見を基に、「Unityと何が違うの？」「どの型が使えるの？」──そんな疑問に寄り添いながら、実際の開発現場で役立つポイントを分かりやすくまとめました。

≪記事リンク≫

https://tech.furyu.jp/entry/2026/02/12/090000

プリ30周年をアソビつくせ！30周年をお祝いするスペシャルな企画をお届け

＜プリ30周年企画関連SNS＞

プリ公式X（旧Twitter）

https://x.com/furyu_puri

プリ公式Instagram

https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/

プリ公式Threads

https://threads.com/@furyu_girlslabo

■プリ30周年記念特設サイト「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」

プリ30周年にまつわる最新情報に加え、平成プリが自身のスマホで手軽に撮影できる「めっちゃ★平成プリ」や『プリ帳』をめくりながらプリの歴史を振り返れる「盛り×2 プリ年表」など、体験型の遊べる特設サイトを公開中。

≪https://www.puri30th.furyu.jp/≫(https://www.puri30th.furyu.jp/%E2%89%AB)

■プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」

平成・令和を代表する“伝説のプリ機”の写り・落書き・デザイン・BGMなどを現行のプリ機で再現し、当時風の体験ができるようになった企画。大反響を受け、第1弾の延長（6月30日まで）、第2弾「PINK編」の実施（3月2日から）が決定。

≪https://www.furyu.jp/news/2026/02/puri30th/≫(https://www.furyu.jp/news/2026/02/puri30th/%E2%89%AB)

■「平成プリ ミニチュアチャーム」全国のガシャポン(R)自販機で発売中

1月第4週より、平成を代表するプリ機がキーホルダーになった「平成プリ ミニチュアチャーム」を発売中。撮影・落書きブースやカーテンのデザインなどの細部までリアルに再現し、懐かしさやプリを撮っているときのワクワク感をお届けします。

≪https://www.furyu.jp/news/2026/01/puri30th_gashapon/≫(https://www.furyu.jp/news/2026/01/puri30th_gashapon/%E2%89%AB)

■プリ 30 周年記念イベント「ウチらのプリ展 ～Dear 令和 By 平成～」

3 月20日（金）～4月5日（日）まで、プリの過去・今・これからを体験・体感できるイベントを「OPENBASE 渋谷」（東京都渋谷区宇田川町 14-13 宇田川町ビルディング B1F、1F）にて開催します。

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/≫(https://www.furyu.jp/%E2%89%AB)

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/≫(https://kawaii.furyu.jp/%E2%89%AB)

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※CENTI:U、プリ帳 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※「ガシャポン」は、株式会社バンダイの登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2207-aa96c222f312b348603bff70e0e9e722.pdf