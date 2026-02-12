【DRIMAGE　プレスリリース】『Arkheron（アーケロン）』Steam Nextフェスへの参加を決定！グローバル展開を開始！

株式会社DRIMAGE JAPAN

-次世代PvPタイトル『Arkheron（アーケロン）』がSteam Nextフェス（SNF）に参加。

-2月21日（土）午前2時よりデモ版を先行公開！

-大型プロモーションを展開！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1TRUOHLt-cA ]

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国・ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）およびDRIMAGE JAPAN（所在地：日本・東京、代表取締役：中西 啓太）は自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『Arkheron（アーケロン）』に関して、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを開始します。

「アーケロン」は2026年2月24日（火）から3月3日（火）の1週間にわたり開催する『Steam Nextフェス（以下、SNF）』に参加します。

SNFは世界中のゲームファンがゲーム総合プラットフォーム「Steam」を介して様々な新作タイトルを体験できるオンラインイベントです。

このイベントは新作ゲームの成功への足掛かりとして、認知度向上やコミュニティ構築に大きな切っ掛けとなることで知られています。

「アーケロン」はSteam Nextフェス開始に先立ち、21日（土 ）午前2時にSteamでデモ版を先行公開し、 ウォームアップを開始します。

「アーケロン」は昨年9月に実施したαプレイテストと12月に実施したコミュニティプレイテストでゲームプレイの楽しさを証明しました。今回のSNF参加により、再び激しいゲーム体験を広く公開することで、世界的なゲーム市場への進出を行います。

-大型プロモーションを展開！インフルエンサーによるライブ配信や独自企画が目白押し。

日本・韓国地域における「アーケロン」のパブリッシングを担当するDRIMAGEも、こうしたグローバル展開に合わせてユーザーとの交流を深めていきます。

22日からSNF期間中にかけて、日本国内の大型ストリーマーと配信イベントを実施します。その他にも、「アーケロン」を知ってもらう為の独自企画を展開します。

DRIMAGE チョン・ウヨンCEOコメント

今回のSNF参加とインフルエンサーとのコラボレーションは、国内ユーザーに「アーケロン」のユニークなアクションと楽しさをアピールする重要な機会となっています。このタイミングを起点に、日本・韓国のゲーム市場における「アーケロン」の存在感を明確に確立してまいります。

■Arkheron（アーケロン）について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XngYFRvUsg0 ]

「アーケロン」はBonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲームです。

生ける世界の感情的な記憶から構築された、暗くシュールな次元で、プレイヤーは他の仲間と共に3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになります。

この世界では「記憶」が強力な能力を持つ武器へと変容しています。選択した武器が、戦い方、適応力、そして他チームを出し抜く方法を形成します。

武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、この「アーケロン」の世界を生き抜いてください。

■関連URL

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

「Arkheron（アーケロン）」ストアページ

■Bonfire Studiosについて

カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置くBonfire Studiosは、緊張感あふれる興奮と所属感の温かさを融合させたゲーム開発に特化した独立系ゲーム開発会社です。同社は、才能豊かなクリエイターが大きな夢を抱き、情熱を持って制作する小さなチームから偉大なゲームが生まれるという信念のもと設立されました。

Bonfireの設計哲学は、楽しく、深く、やりがいのあるゲームプレイ、自己表現を刺激する想像の世界、歓迎的で長く続くコミュニティ、そしてプレイヤーの生活の一部となる意味のある体験に焦点を当てています。

同社の最初のゲームは、現在開発のアルファ段階にあるダイナミックなチームベースのPvPゲーム「アーケロン」です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「アーケロン」の日本国内事業を担当しております。

2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.