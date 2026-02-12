スカイマーク＆茨城県の魅力発信プロモーションに貢献！産学連携プロジェクトとして学生制作イラストを提供

株式会社代々木アニメーション学院

株式会社代々木アニメーション学院（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 大輝）は、茨城空港利用促進等協議会とスカイマーク株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長執行役員：本橋 学）が実施するキャンペーン「茨城空港開港16周年『いば16の旅（いばいろのたび）』」において、デジタルスタンプラリー企画で使用されるイラストを制作・提供したことをお知らせします。

【イベント内容】

スカイマーク × 駅スタンプアプリ「エキタグ」 × 代々木アニメーション学院 「いば16の旅」エキタグスタンプラリー

期間：2026 年2月13日（金）～3月15日（日）

スタンプ設置：茨城県内の駅・空港・観光地等 計16ヶ所

内容：対象スポットを巡り、集めたスタンプ数に応じて「スカイマークペア航空券」（抽選）や「スカイマークオリジナルグッズ」をプレゼントします。

スタンプラリーについてはこちら：https://www.skymark.co.jp/ja/news/detail/202602_ekitag-ibr.html

●茨城の観光地を背景にしたスタンプ

茨城県内の観光地を背景にしたデザインに合わせ、観光客のイラストや、キャンペーンバナーに使用するイラストを、クリエイター学部 イラスト科の学生を対象としたコンテスト形式で制作・選定しました。

学生それぞれの発想や表現力を活かした作品が多数集まり、当初は10点の採用を予定していたところ、完成度や表現の幅が評価され、最終的に14点の作品が採用されることとなりました。

本取り組みを通して、実際の企業・地域施策にクリエイティブを提供することで、学生が現場に近い形で制作経験を積む機会を創出するとともに、地域の魅力発信に貢献します。

今後もスカイマーク株式会社様との連携を深め、学生の成長につながる実践的な取り組みを展開していきます。

クリエイター学部 イラスト科について：https://www.yoani.co.jp/course/creator/illust/

学生作品：スタンプイメージ

本企画ご担当：スカイマーク株式会社 錦織賢太郎様 コメント

今回のキャンペーンにあたり、代々木アニメーション学院の学生の皆さんから想定以上に多くの作品応募をいただき、まずその意欲の高さに驚かされました。

観光地の魅力を親しみやすく、かつ多様な視点で描かれており、スタンプラリー企画との親和性も高いと感じています。

当初は10点の採用を予定していましたが、選考を進める中でどの作品も魅力的で、最終的に14点を採用することとなりました。本キャンペーンを通じて、より多くの方にスカイマークや茨城の魅力を感じていただけることを期待しています。

●茨城空港開港16周年『いば16の旅（いばいろのたび）』

茨城空港利用促進等協議会とスカイマーク株式会社が2026年3月11日（水）に、茨城空港が開港 16 周年を迎えるにあたり、ご利用いただくお客様や空港周辺地域にお住まいの皆様へ、感謝の気持ちを込めた記念キャンペーンとして実施します。

旅をテーマに活躍するインフルエンサーのYouTube動画の公開や、「いば16の旅」をイメージした空港館内装飾「スカイマーク茨城空港梅園」が期間限定で展示されるなど、さまざまなイベントが開催されます。

いば16の旅（いばいろのたび）について：https://www.ibaraki-airport.net/iba16/

茨城空港について：https://www.ibaraki-airport.net/

●株式会社代々木アニメーション学院 会社概要

1978年設立。教育事業としてアニメ・エンタメの専門校「代々木アニメーション学院」（全国9校舎）を運営し、12万人以上の人材を輩出しています。全日課程のほか、夜間課程、通信課程（フルリモート校）、高等部、大学部、週1コースなど、多種多様な学び方ができるプログラムを展開中です。

また、エンターテインメント事業・施設運営事業も行い、業界の最新トレンドやノウハウをいち早く、かつ的確に教育事業へフィードバックしています。

■事業内容

・教育事業（専門校、カルチャースクール）

・エンターテインメント事業（所属タレント：＝LOVE、≠ME、≒JOY）

・施設運営事業

■公式ホームページ: https://www.yoani.co.jp/