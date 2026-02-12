隠し味の塩ひとつまみが効いた、澄みきったピンクグレープフルーツの味わい。「キリン 氷結(R)無糖 グレフル＆ソルト ALC.7%（期間限定）」発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結(R)無糖（以下、氷結(R)無糖）」シリーズから、「キリン 氷結(R)無糖 グレフル＆ソルト ALC.7%（期間限定）」を3月10日（火）より全国発売します。

近年RTD※1市場は成長を続けており、特に食事中に飲用される機会が増えたことを背景に、「食事に合う」「スッキリ甘くない」RTDのニーズが高まっています。「氷結(R)無糖」は2020年の誕生以来、味の決め手となる果汁にこだわり、無糖だからこそできる「余計な甘さがない、澄みきった果実のおいしさ」を追求してきました。この「氷結(R)無糖」ならではのおいしさが支持され、過去20年間に新発売したキリンのRTDブランドの中で、最速で累計17億本※2を突破し、拡大する「無糖チューハイ」カテゴリーをけん引しています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2 350ml換算 2025年12月末時点

「キリン 氷結(R)無糖 グレフル＆ソルト ALC.7%（期間限定）」は、ピンクグレープフルーツのジューシーな果実感に、隠し味の塩ひとつまみを効かせた、余計な甘さがないスッキリ爽快なおいしさです。「キリン 氷結(R)無糖 グレープフルーツ ALC.7%」などの通年品で使用している、ホワイトグレープフルーツとは異なる、ピンクグレープフルーツを採用しました。これにより、グレープフルーツフレーバーの新たな魅力をお客様にお届けします。今しか飲めない特別感のあるおいしさで、既存のお客様はもちろん、これまで「無糖チューハイ」を飲んだことがないお客様にも手に取っていただき、「無糖チューハイ」カテゴリーをさらに広げていきます。

「氷結(R)」は「スッキリしたおいしさで、すべてのお客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランドです。期間限定品発売を通して「無糖チューハイ」の新しいおいしさを提案し、お客様へ選ぶ楽しさを提供することで、RTD市場の活性化を目指します。



●中味

ピンクグレープフルーツらしい爽やかでジューシーな果肉感を感じさせるおいしさです。隠し味の塩ひとつまみを効かせることで、飽きのこないさっぱりとした飲みやすい味わいに仕上げました。食事にも合わせやすい「無糖チューハイ」です。（果汁2.4%）

●パッケージ

「氷結(R)無糖」らしいライトブルーの無糖ロゴと、ジューシーさを感じさせるピンクグレープフルーツカラーのコントラストで、果実感を感じさせるデザインに仕上げました。

●「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結(R)無糖」

「氷結(R)」ブランドサイトでは、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データやお客様調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結(R)無糖」を公開しています。

詳細：https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hyoketsu/muto-taizen/



キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。



-記-

1．商品名 「キリン 氷結(R)無糖 グレフル＆ソルト ALC.7%（期間限定）」

2．発売日 2026年3月10日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 7％

7．純アルコール量 350ml缶：19.6g、500ml缶：28g

8．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）