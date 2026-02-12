≪ネコの日催事≫チーズ×果実のスイーツ【ネコシェフ】が、愛らしい“肉球型フィナンシェ”をご用意して2月16日（月）よりエキュート品川に催事出店いたします！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長︓阪本良一）は、チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトのスイーツブランド【ネコシェフ】が、エキュート品川に催事出店いたします。

ネコシェフがお届けする”ニャンとも可愛いスイーツ”をお楽しみください。

本催事では、季節限定の新商品である『フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ』をご用意しております。コクのあるチェダーチーズ※とチョコチップを生地に混ぜ込み焼き上げました。塩味と甘みがクセになる、しっとり食感の大人フィナンシェ。一口ごとに広がるチーズのコクをお楽しみください。

※チーズパウダー中チェダー60％使用

他にも、昨年11月の発売以来、当ブランド人気No1の『サンドクッキー（カマンベール＆レモン）』や、森の果実をしっとり生地でサンドしたチーズフルーツバーガー『ネコシェフバーガー』など、ネコシェフが丹精込めてご用意した”ニャンとも可愛いスイーツ”をお届けいたします。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

◆ネコシェフ 催事店舗情報

【店舗名称】 ネコシェフ エキュート品川 プレミアセレクト店

【出店期間】 2026年2月16日(月)～3月1日(日)

【住 所】 東京都港区 高輪3-26-27 JR品川駅構内

【営業時間】 月-土：8:00～22:00、日祝：8:00～20:30

※最終日は19:00閉店。

ネコシェフ ～ブランドストーリー～

◆ネコシェフとソフィ

そこは、自然豊かな街の外れのチーズ工房。

たまたま通りがかったソフィにネコシェフは一目惚れ。

ソフィは、街一番のお屋敷に住む、とても賢く気品があるネコ。

どうしても忘れられないネコシェフは街に出る。

勇気を出して、自慢のお菓子をこっそり届けた。

ソフィはそのお菓子に感激。

ソフィはそれ以来、ネコシェフのお菓子を楽しみに待っている。

ふたり（二匹！？）の恋の行方はいかに！

◆ブランドロゴ

「ネコシェフ」

ぼくの名前はネコシェフである。

まいにちお菓子づくりに明け暮れる

ちょっと変わったネコなのさ。

ここは自然ゆたかなチーズ工房。

ぼくの住みか。なぜかって？

ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でる

そのお菓子のハーモニーが絶品だから。

お口を拝借。ひとくち食べたら

みんな笑顔でもうとまらない。

商品情報

「フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ」

5個入 1,404円（税込)≪期間限定≫

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」

北海道産牛乳とレモンを合わせたクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。 カマンベールのコクとレモンの爽やかな味わいをお楽しみください。

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）

9枚入 1,188円（税込)

18枚入 2,376円（税込)

◆ネコシェフ 常設店舗情報

ネコシェフ 東京ギフトパレット店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）

営業時間︓(平日)9:30～20:30 (土・日・祝日)9:00～20:30

東京ギフトパレット公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/nekochef

Instagram ：https://www.instagram.com/nekochef_official/

X：https://x.com/nekochef_PR

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、

バニスタ