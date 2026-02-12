≪ネコの日催事≫チーズ×果実のスイーツ【ネコシェフ】が、愛らしい“肉球型フィナンシェ”をご用意して2月16日（月）よりエキュート品川に催事出店いたします！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長︓阪本良一）は、チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトのスイーツブランド【ネコシェフ】が、エキュート品川に催事出店いたします。
ネコシェフがお届けする”ニャンとも可愛いスイーツ”をお楽しみください。
本催事では、季節限定の新商品である『フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ』をご用意しております。コクのあるチェダーチーズ※とチョコチップを生地に混ぜ込み焼き上げました。塩味と甘みがクセになる、しっとり食感の大人フィナンシェ。一口ごとに広がるチーズのコクをお楽しみください。
※チーズパウダー中チェダー60％使用
他にも、昨年11月の発売以来、当ブランド人気No1の『サンドクッキー（カマンベール＆レモン）』や、森の果実をしっとり生地でサンドしたチーズフルーツバーガー『ネコシェフバーガー』など、ネコシェフが丹精込めてご用意した”ニャンとも可愛いスイーツ”をお届けいたします。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
◆ネコシェフ 催事店舗情報
【店舗名称】 ネコシェフ エキュート品川 プレミアセレクト店
【出店期間】 2026年2月16日(月)～3月1日(日)
【住 所】 東京都港区 高輪3-26-27 JR品川駅構内
【営業時間】 月-土：8:00～22:00、日祝：8:00～20:30
※最終日は19:00閉店。
ネコシェフ ～ブランドストーリー～
◆ネコシェフとソフィ
そこは、自然豊かな街の外れのチーズ工房。
たまたま通りがかったソフィにネコシェフは一目惚れ。
ソフィは、街一番のお屋敷に住む、とても賢く気品があるネコ。
どうしても忘れられないネコシェフは街に出る。
勇気を出して、自慢のお菓子をこっそり届けた。
ソフィはそのお菓子に感激。
ソフィはそれ以来、ネコシェフのお菓子を楽しみに待っている。
ふたり（二匹！？）の恋の行方はいかに！
◆ブランドロゴ
「ネコシェフ」
ぼくの名前はネコシェフである。
まいにちお菓子づくりに明け暮れる
ちょっと変わったネコなのさ。
ここは自然ゆたかなチーズ工房。
ぼくの住みか。なぜかって？
ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でる
そのお菓子のハーモニーが絶品だから。
お口を拝借。ひとくち食べたら
みんな笑顔でもうとまらない。
商品情報
「フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ」
5個入 1,404円（税込)≪期間限定≫
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」
北海道産牛乳とレモンを合わせたクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。 カマンベールのコクとレモンの爽やかな味わいをお楽しみください。
※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）
9枚入 1,188円（税込)
18枚入 2,376円（税込)
◆ネコシェフ 常設店舗情報
ネコシェフ 東京ギフトパレット店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内
（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）
営業時間︓(平日)9:30～20:30 (土・日・祝日)9:00～20:30
東京ギフトパレット公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/
◆公式サイト
ホームページ：https://sucreyshopping.jp/nekochef
Instagram ：https://www.instagram.com/nekochef_official/
X：https://x.com/nekochef_PR
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by
バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、
レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、
キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、
フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、
バニスタ