≪ネコの日催事≫チーズ×果実のスイーツ【ネコシェフ】が、愛らしい“肉球型フィナンシェ”をご用意して2月16日（月）よりエキュート品川に催事出店いたします！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長︓阪本良一）は、チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトのスイーツブランド【ネコシェフ】が、エキュート品川に催事出店いたします。


ネコシェフがお届けする”ニャンとも可愛いスイーツ”をお楽しみください。

本催事では、季節限定の新商品である『フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ』をご用意しております。コクのあるチェダーチーズ※とチョコチップを生地に混ぜ込み焼き上げました。塩味と甘みがクセになる、しっとり食感の大人フィナンシェ。一口ごとに広がるチーズのコクをお楽しみください。


※チーズパウダー中チェダー60％使用



他にも、昨年11月の発売以来、当ブランド人気No1の『サンドクッキー（カマンベール＆レモン）』や、森の果実をしっとり生地でサンドしたチーズフルーツバーガー『ネコシェフバーガー』など、ネコシェフが丹精込めてご用意した”ニャンとも可愛いスイーツ”をお届けいたします。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



◆ネコシェフ 催事店舗情報


【店舗名称】　ネコシェフ　エキュート品川 プレミアセレクト店


【出店期間】　2026年2月16日(月)～3月1日(日)


【住　　所】　東京都港区　高輪3-26-27　JR品川駅構内


【営業時間】　月-土：8:00～22:00、日祝：8:00～20:30


　　　　　　　※最終日は19:00閉店。






ネコシェフ ～ブランドストーリー～

◆ネコシェフとソフィ





そこは、自然豊かな街の外れのチーズ工房。


たまたま通りがかったソフィにネコシェフは一目惚れ。



ソフィは、街一番のお屋敷に住む、とても賢く気品があるネコ。



どうしても忘れられないネコシェフは街に出る。


勇気を出して、自慢のお菓子をこっそり届けた。


ソフィはそのお菓子に感激。



ソフィはそれ以来、ネコシェフのお菓子を楽しみに待っている。


ふたり（二匹！？）の恋の行方はいかに！



◆ブランドロゴ



「ネコシェフ」



ぼくの名前はネコシェフである。



まいにちお菓子づくりに明け暮れる


ちょっと変わったネコなのさ。



ここは自然ゆたかなチーズ工房。


ぼくの住みか。なぜかって？



ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でる


そのお菓子のハーモニーが絶品だから。



お口を拝借。ひとくち食べたら


みんな笑顔でもうとまらない。





商品情報

「フィナンシェ チェダーチーズ＆ショコラ」



コクのあるチェダーチーズ※とチョコチップを生地に混ぜ込み焼き上げました。塩味と甘みがクセになる、しっとり食感の大人フィナンシェ。一口ごとに広がるチーズのコクをお楽しみください。


※チーズパウダー中チェダー60％使用



5個入　　1,404円（税込)≪期間限定≫


※数量限定につき、無くなり次第終了となります。






「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」



北海道産牛乳とレモンを合わせたクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。 カマンベールのコクとレモンの爽やかな味わいをお楽しみください。


※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）



9枚入　　1,188円（税込)


18枚入　 2,376円（税込)





◆ネコシェフ 常設店舗情報

ネコシェフ 東京ギフトパレット店


〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内


（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）


営業時間︓(平日)9:30～20:30　(土・日・祝日)9:00～20:30


東京ギフトパレット公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/


◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/nekochef


Instagram　：https://www.instagram.com/nekochef_official/


X：https://x.com/nekochef_PR


