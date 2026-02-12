無印良品 綿100%で接触冷感の「ひんやり綿」シリーズを新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、綿100％で接触冷感を実現した「ひんやり綿」シリーズの寝具やインテリア用品34種を、2月18日(水)から無印良品の一部店舗およびネットストアで順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。寝具やインテリア用品においては、気候に応じて快適に過ごせる素材や風合いを取り入れた商品を開発しており、機能性だけでなく、見た目でも季節感を楽しめる商品を提供しています。

今回発売する「ひんやり綿」シリーズは、化学繊維を使わずに綿のみで接触冷感を実現した布製品です。生地表面の毛羽立ちを抑え、なめらかに仕上げることで肌に触れた際の熱移動を促し、接触冷感性を高めることで、天然素材である綿のみでひんやりとした触り心地を可能にしました。綿本来の自然でやさしい肌ざわりと、ひんやり涼しげな感触を両立した生地に仕上げています。

暑さで寝苦しい夏の季節に心地よく使える寝具のほか、リビングなどでくつろぐ際に使用できるクッションやラグも揃えました。各アイテムのカラーは、涼しげな雰囲気を持ちながらもインテリアになじむ、コーディネートしやすいカラー展開にしています。

■眠りや暮らしを快適にする商品ラインナップ

日々の暮らしの中で使用していただけるアイテムとして、寝具とインテリア用品をラインナップしました。寝具は、軽くてふんわりとした使い心地の「ひんやり綿 薄掛ふとん」をはじめ、「ひんやり綿 敷パッド」「ひんやり綿 紐タイプ まくらパッド」など、計22種を発売します。

また、くつろぎの時間に心地よく使用できるインテリア用品として、「ひんやり綿 キルティングラグ」、もちもちとした使い心地の「ひんやり綿 やわらかマルチクッション」「ひんやり綿 やわらかマルチミニクッション」に加え、「ひんやり綿 シートクッション ロングタイプ」「ひんやり綿 大判クッション」など、計12種を取り揃えました。

◆商品ラインナップ

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様の「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。