日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、2026年3月期 第3四半期の決算を発表しました。第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比6.5％減の248億7,900万円、営業利益は同2.6％増の38億4,600万円、経常利益は同1.8％増の41億5,000万円となりました。

業績のポイント

売上高は、機能性製品セグメントのトレーディング分野において、中期経営計画での計画通り、商事子会社のうち1社が離脱したことにより大幅に減少しました。利益面は、機能性製品セグメントのファインケミカル分野の収益性改善などにより、営業利益、経常利益の増加、親会社株主に帰属する中間純利益は、投資有価証券売却益の計上もあり、増加となりました。

各事業部門の業績

・機能性製品

当セグメントにおきましては、売上高は192億1,800万円（前年同四半期比9.1％減）となりました。セグメント利益（営業利益）は33億6,500万円（同2.2％増）となりました。

ビューティケア：化粧品用ウールグリース誘導体の販売が増加しましたが、機能性油剤の流通在庫調整の長期化による海外向け販売減少および生理活性物質の国内向け販売の減少により、ビューティケア分野全体で減収減益となりました。

ヘルスケア： 医薬品用リン脂質は、海外顧客向け販売が増加しました。また、医薬中間体の受託品がスポットで増加したことや、医薬品用ウールグリース誘導体の海外顧客向け販売増加とコストダウン等による収益性改善もあり、ヘル スケア分野全体で増収増益となりました。

ファインケミカル：工業品用ウールグリース誘導体のコストダウン等による収益性改善により、ファインケミカル分野全体で減収増益となりました。

・環境衛生製品

当セグメントにおきましては、原材料価格上昇の影響を受けましたが、販売価格の改定や医療介護及びフードビジネス分野における高付加価値製品の販売に取組んだ結果、売上高は54億8,300万円（前年同四半期比 3.3％増）、セグメント利益（営業利益）は4億2,800万円（同3.4％増）となりました。

・その他

その他の事業の売上高は1億7,600万円（前年同四半期比5.0％増）、セグメント利益（営業利益）は5,200万円（同21.9％増）となりました。

日本精化株式会社

本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

代表者名：矢野 浩史

上場：東証プライム

資本金：59億3322万円

設立：1918年02月

事業内容：

・精密化学品の製造販売

・香粧品の製造販売

・工業用化学品の製造販売

・不動産の賃貸

URL：https://www.nipponseika.co.jp/