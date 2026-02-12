萩原電気グループ、「World’s Best Companies - Sustainable Growth 2026」で世界145位に選出

萩原電気ホールディングス株式会社

萩原電気グループは、米TIME誌とStatista Inc.が共同で公表した「World’s Best Companies - Sustainable Growth 2026」において、世界145位にランクインしました。本ランキングは、世界約4,000社を対象に売上成長、財務的安定性、環境負荷の3つの観点から評価し、上位500社を発表するものです。当社グループは総合評価85.35ポイントを獲得し、持続的成長とESGへの取り組みについて評価をいただきました。

米TIME誌とStatista Inc.が2025年11月12日にTime.com上で公開した「World’s Best Companies - Sustainable Growth 2026」は、企業の長期的な成長性とサステナビリティを総合的に評価する国際的ランキングです。

本ランキングは、環境データを公表している世界約4,000社の中から、以下の3つの主要指標において優れた企業を選出しています。

・売上成長（Revenue Growth）

・財務安定性（Financial Stability）

・環境負荷（Environmental Impact）

萩原電気グループはこれらすべてでバランスの取れた結果を示し、総合評価85.35ポイントを獲得。「成長面が堅実で、財務安定性も高く、環境負荷に関するパフォーマンスも非常に高い」と評価をいただき、世界145位として入賞いたしました。

World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 | TIME(https://time.com/7332989/worlds-best-companies-sustainable-growth-2026/)

これらは当社グループが取り組んできた事業基盤の強化、財務戦略の堅実な運用、環境負荷低減の推進が国際的視点から評価されたものと考えています。

【萩原電気ホールディングス 代表取締役社長執行役員 木村守孝のコメント】

「世界ランキングで145位に選出されたことは光栄であり、当社グループの持続的な成長と責任ある経営が評価された結果と受け止めています。引き続き、技術革新と環境への配慮を両立させながら、社会に新たな価値を提供し続けてまいります。」

【本件に関するお問合わせ先】

萩原電気ホールディングス株式会社 経営企画部

〒461-8520 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1高岳パークビル

TEL：052-931-3553

https://www.hagiwara.co.jp/