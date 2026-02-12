【中伊豆ワイナリー シャトーT.S】SAKURA Afternoon Tea開催のお知らせ

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

報道関係者各位 2026年2月12日

中伊豆ワイナリー シャトーT.S（所在地：静岡県伊豆市、総支配人:井上勝仁）では、3月1日（日）から4月30日（木）までの間、春の訪れを味わう【SAKURA Afternoon Tea 桜アフタヌーンティー】を開催いたします。春らしいやわらかなカラーを主として、桜の花のピンクとお茶のグリーンを取り入れ、優しい色合いで揃えました。ピンクを構成するのは桜のリキュール、桜フレークのパウダー、桜の花の塩漬け。グリーンは主にお茶の葉をイメージさせる抹茶を使用しています。春の穏やかな一日を、是非【SAKURA Afternoon Tea】でお楽しみください。

URL：nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)

Sweets

□桜のシフォンケーキ

□桜のパンナコッタ

□ブッセル

□抹茶のオペラ

□桜ムース



随所にさくらが散りばめられたSWEETSは、バランスのいい酸味とやさしい甘みの組み合わせ、そして食感の違いを楽しみながらお召し上がりいただけます。

Savory

□桜エビのキッシュ

□ローストビーフとぶどう酢のフレッシュクリームチーズサンドイッチ

□くぬぎ鱒と菜の花のロール

□ピクルス

ローストビーフを挟んだサンドイッチは人気の一品です。リピートしていただいているお客様からも「贅沢なサンドイッチ」と好評をいただいております。静岡県産くぬぎ鱒であしらった菜の花ロールや、静岡県駿河湾で採れた桜エビのキッシュ、自社畑のぶどうで作ったぶどう酢のクリームなど、地産地消の食材を随所に取り入れております。

Others

□ミニサラダ

□ミニスープ

□スコーン（プレーン・抹茶）

□抹茶クッキー

□桜のフィナンシェ

セイボリーと合わせて、ミニサラダやミニスープが付いており、お食事としてもとても満足感のある品揃えが好評です。焼菓子にも、桜や抹茶を取り入れております。

Drink

□グラスワインまたはノンアルコールカクテル

□コーヒーまたは紅茶（おかわり自由）

ドリンクは、ワイナリーならではの贅沢なひとときを演出させていただきたく、グラスワインをお付けしております。運転のある方やアルコールNGの方には、ソムリエ特製のノンアルコールカクテルがおすすめです。

また、コーヒーや紅茶はおかわり自由ですので、食後もゆっくりお過ごしください。

【SAKURA Afternoon Teaの詳細 】

期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

会場：中伊豆ワイナリー シャトーT.S 4階 レストラン ナパ・バレー

時間：11:00～16:00（L.O.15:00）

予約：ご予約は3日前までにお電話にてご連絡ください。

＜完全予約制＞ 1日10名様限定

料金：おひとり様 4,950円（税込）

ご予約＆お問い合わせ

中伊豆ワイナリー シャトーT.STEL:0558-83-5111 (受付9:00～17:00)

春ならではの食材と、パティシエの提案するやさしい春の味わいを、ぶどう畑を見渡す開放的なレストランでごゆっくりお楽しみ下さい。

2000年の「中伊豆ワイナリー シャトーT.S」の開業以来、霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールのぶどう畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造のプロフェッショナルたちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。また、ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えたリゾート施設で、この時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。

※イベントの内容や料金は、状況により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※画像はすべてイメージです。

■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉と スポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆 EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。

所在地：

中伊豆ワイナリー シャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE ホテルワイナリーヒル

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1433-27

・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1431-21

・ホテルワイナリーヒル〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1434

アクセス：

電車の場合

１.JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分。

※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。

２.お車の場合

東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、 大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分

※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access

■会社概要

社名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

代表者：代表取締役社長 蘆川 聡

設立：2015年4月23日

所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の運営、

ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ

PR ＆ マーケティング部

担当：川口

e-mail：nakaizuwinery_press@shidax.co.jp

TEL：0558-83-2310