生牡蠣198円【超破格】国産生牡蠣を驚愕の税込198円で提供！2/12(木)～3/3(火)渋谷に大集合！2026年もよろしくキャンペーン！
牡蠣には栄養が豊富
牡蠣の代表的な栄養成分グリコーゲン
牡蠣に豊富に含まれているグリコーゲンは、パワーの源になる糖類の一種です。
摂取後すぐに体内で利用される効率のいいエネルギーで、スタミナ維持や疲労回復に効果的です。
タウリン
牡蠣に含まれるアミノ酸の中でも、ひときわ特徴的なのがタウリン。
肝臓の働きを活発にする、コレステロールの吸収を抑える、血圧を正常に保つなど、健康維持のために重要な役割を果たしています。
亜鉛
牡蠣が魚介類でトップクラスの含有量を誇る亜鉛は、体内のタンパク質の合成や酵素・ホルモンの分泌に必要不可欠なミネラル。
不足すると味覚障害や髪・皮膚のトラブル、免疫力の低下につながります。
鉄分
牡蠣は、鉄分を多く含む代表的な食品のひとつです。
赤血球をつくって全身に酸素を運ぶ役割を担うので、貧血予防や疲労回復に欠かせません。
ビタミンB群
ビタミンB群の優れた供給源でもある牡蠣。
なかでも注目のビタミンB12には、血液をつくる、神経機能を正常に保つなどの重要な機能があります。
12月の忘年会、1月の新年会を終えて2月は・・・
よく2月の居酒屋は厳しいという話を聞きます。
個人的な意見としては12月の忘年会、1月の新年会という2ヶ月連続の飲みシーズンを終えて、
ひとまず休憩時間なのかなと思います。
体の休憩もあると思いますが単刀直入に「飲み過ぎてお金がない・・・」も多いとおもいます。
この2月こそ、美味しいものを食べたいけど安くいきたい！
そんな人が多いとおもい、今回の期間限定キャンペーンを開催することとなりました。
安い牡蠣を安くではなく、うまい牡蠣を驚愕な価格で！
生牡蠣は当店の人気商品の1つですが、今回のキャンペーンで種類やクオリティを変えるのではなく、
通常提供している生牡蠣そのままをただ圧倒的価格でご提供致します。
［通常価格］※過去の実績で仕入れ状況などにより種類と価格が異なります。
岩手県/大船渡産 824円
岩手県/山田産 942円
宮城県/石巻産 863円
北海道/昆布森産 1,078円
国産生牡蠣198円フェア詳細
期間:2/12(木)～3/3(火)
※注意事項※
・入店時に必ずスタッフへこの記事を見たと伝えてください
・フェア料金は1日1人2個まで
・対象商品以外に2ドリンク/2フード(1名あたり)の注文必須
(ドリンクは飲み放題でもOK)
・産地はお選び頂けません
・金曜日のみ18時までの入店or21:30以降の入店のみ可
・2/16(月)はビル休館のためお休みです
富士喜商店人気料理
・宝石箱～富士喜商店お造り盛り合わせ～
・炙り〆さば
・まぐろのネギトロユッケ
・おでん盛り合わせ
・手巻き寿司盛り合わせ
・獺祭の酒粕ピザ
店舗:富士喜商店渋谷店
電話:0364169952
住所:東京都渋谷区宇多川町33-1 グランド東京渋谷ビル2F
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/
