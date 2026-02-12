全国各地の全盲ミュージシャンらが集結！「第２回春のチャリティー音楽祭プレミアムライブ2026」を３月さいたま市で開催！

一般社団法人視覚情報サポートラジオ

視覚に障害があるアーティストが中心となり、迫力のライブを繰り広げる「プレミアムライブ」。

第２回となる今年は全国各地から18組の精鋭たちが集まり、イベントを盛り上げます。

21歳の盲目のシンガーソングライター わたなべちひろや、20歳のソプラノシンガー 小汐唯菜といった東京パラ五輪2020閉会式出演の視覚障害のミュージシャンらのほか、

大阪からは、19歳の全盲の天才ドラマー 酒井響希が、笑顔で奏でる全盲シンガーソングライター 大石亜矢子とコラボするなど、今年は酒井響希と全盲ミュージシャンたちとのコラボが3組実現する。

愛知県からは、全盲の歌姫 上田若渚（わかな）が初出演！ 横浜市の盲目のシンガーソングライター 栗山龍太らと共演する。

群馬県からは、視力を失ったアイドル 加藤さやかの所属する群馬県ご当地アイドルグループ「あかぎ団」が初出演！

見えなくなっても、メンバーと一体となって歌い踊る、加藤さやかのパフォーマンスに注目したい！

山形県出身で、さいたま市の全盲のシンガーソングライター 渋谷美紀と、全盲のピアニスト 酒井亮との共演にも話題が集まるほか、

宮城県仙台市の実力派全盲シンガー 小松伸久と同市の全盲のピアニスト 中村哲との共演にも注目だ！

ラストを飾るのは、大切な未来を担う子供たち「浦和児童合唱団」と全国各地から集まった全盲のアーティストらが、歌と演奏で調和し作り出す感動のファイナルステージだ！

見えない力で生きる力をとどけたい！

この熱い想いを胸に抱き、今春、埼玉で全盲アーティストらによる心震える感動のステージが繰り広げられる。

前売券は一律2,000円で全席自由。チケットぴあで好評販売中！ 全国のセブンイレブンの店頭端末機等でもご購入いただけます。

会場のホワイエでは、おいしい手作りパンやおにぎり、焼き菓子などの販売のほか、できたてのコーヒーやコーヒーゼリーなどの販売などを行います。

また、盲導犬との歩行体験もできますので、ぜひ足をお運びください、。

本イベントではヘルプマークの普及啓発に力を入れています。

埼玉県ヘルプマーク普及大使による『ヘルプマーク』についてのお話もあります。

埼玉県のマスコット「コバトン」も、埼玉県ヘルプマーク普及大使の応援にかけつけます！

年に一度の埼玉の音楽と福祉のビッグイベントへ！ ぜひご来場ください！

本イベントを主催するのは、網膜色素変性症により自身も全盲となった一般社団法人視覚情報サポートラジオ代表の前田憲志。

塾講師をしていた27歳の頃から徐々に視力が落ち、30代後半で完全に視力を失いました。天職だった塾講師の仕事も以前のように続けることは難しく、目標を見失った時期が長く続きました。

2018年、友人と二人で視覚障害者向けにインターネットラジオを開始したことをきっかけに、番組の音楽コーナーを通じて、多くの視覚障害ミュージシャンと出会い、その素晴らしい音楽に触れたことで、目が見えなくても居場所はあるんだと思えるようになり、前を向き活動を始めました。

そこで始動したのが千葉で始まった音楽祭「チャリティー音楽祭スーパーライブ」。ラジオで繋がった視覚障害のミュージシャンらに声をかけると、多くのミュージシャンが集まりました。

第１回は60名前後の動員数でしたが、その後増え続け、第６回となった昨年10月は総動員数597名を記録しました。

昨年3月は、チャリティー音楽祭の輪を広げるため、「第１回春のチャリティー音楽祭プレミアムライブ2025」をさいたま市大宮で開催。

埼玉初開催にも関わらず、総動員数502名を記録することができました。今年はその２回目となります！

なお、本イベント（春のチャリティー音楽祭プレミアムライブ）の開催のきっかけは、

さいたま市で活動する一般社団法人インクルラボとの出会いでした。音楽祭を通じて、社会に置ける視覚障害者への理解の拡大と共生社会の実現を目指そうという志を、互いに共有できたことで、本イベントの開催に向けて、一致団結することができました。

今後もこの協力体制を維持し、埼玉の福祉向上に寄与していく所存です。

【第２回 春のチャリティー音楽祭 プレミアムライブ2026 実施要項】

日時： 2026年3月21日（土）

11時 開場 11時30分 開演 18時30分 終演（予定）

会場：レイボックホール（さいたま市民会館おおみや） 7階 大ホール

941席（車イス席4席／最大13席） *途中入退場自由

〒330-0846 さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街4-8F

TEL：048-641-6131 FAX：048-641-6133

アクセス：JR大宮駅東口より徒歩3分

専用の駐車場等はございません。お車でお越しの場合は、有料の大宮門街駐車場又は近隣の駐車場をご利用ください。

チャリティー募金先：日本網膜色素変性症協会・もうまく募金、東日本盲導犬協会募金

前売券：2,000円 当日券：2,500円 （全自由席） 小学生以下は無料

前売券はチケットぴあ・全国セブンイレブン店頭端末機等にて販売中。

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2530114

セブンイレブン店頭端末機等でお買い求めの際は、Pコード：306-669をメモしておくとスムーズです。

Peatixでもお買い求めいただけます。

https://peatix.com/event/4848592

お問い合わせ先：視覚情報サポートラジオ事務局

電話 043-445-8496

メール rp@airfolg.jp

主催： 一般社団法人 視覚情報サポートラジオ、 一般社団法人インクルラボ

協賛： ココロスキップ、 一般社団法人ユニバーサルモビリティ推進協議会、 高瀬喜代美書道家だるま、 （医）こもれび、 まりぽんBalloonArt、ツナグワラジオ

後援： 文部科学省、 厚生労働省、 埼玉県、 さいたま市、 川越市、 戸田市、 越谷市、 三郷市、 草加市、 蕨市、 朝霞市、 春日部市、 久喜市、 上尾市、 ふじみ野市、 富士見市、 新座市、 狭山市、 深谷市、 熊谷市、 埼玉県教育委員会、 さいたま市教育委員会、 越谷市教育委員会、 春日部市教育委員会、 富士見市教育委員会、 三郷市教育委員会、 埼玉県立特別支援学校塙保己一学園、 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会、 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会、 NHKさいたま放送局、 テレ玉、 ＦＭ ＮＡＣＫ５、 朝日新聞さいたま総局、 読売新聞さいたま支局、 毎日新聞さいたま支局、 東京新聞さいたま支局、 毎日新聞社点字毎日、 公益社団法人日本眼科医会、 埼玉県眼科医会、 公益財団法人日本チャリティー協会、 公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団、 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合、 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、 社会福祉法人 日本点字図書館、 認定NPO法人 全国盲導犬施設連合会、 公益財団法人東日本盲導犬協会、 公益社団法人日本網膜色素変性症協会、 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター、 東京都網膜色素変性症協会、 神奈川県網膜色素変性症協会、 社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会、 特定非営利活動法人千葉市視覚障害者協会、 千葉県網膜色素変性症協会、 埼玉県網膜色素変性症協会、 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会、 公益社団法人東京都盲人福祉協会、 認定NPO法人 視覚障害者の就労を支援する会（タートル）、 公益社団法人 埼玉県視覚障害者福祉協会、 特定非営利活動法人さいたま市視覚障害者福祉協会、 NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会、 NPO法人 横浜市視覚障害者福祉協会、 社会福祉法人 茨城県視覚障害者協会、 公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会、 社会福祉法人東京光の家、 ホーム転落をなくす会、 日本視覚障害ヘルスキーパー協会、 株式会社ラビット、 株式会社アメディア、 株式会社Ashirase、 株式会社パリミキ、 Uni-Voice事業企画株式会社

【出演アーティスト情報】

1. 東京都墨田区より、東京パラリンピック2020で素晴らしい演奏を披露された、21歳の盲目のシンガーソングライターわたなべちひろさん。N響や著名なアーティストとのコラボでも知られる、今注目のシンガーソングライターです!

2. 大阪府より、東京パラリンピック閉会式で見事な演奏の、19歳の全盲の天才ドラマー酒井響希さんが二年連続出演へ！今回のプレミアムライブでは、栗山龍太さんや、わたなべちひろさん、大石亜矢子さんとの共演を実現します♪

3. 群馬県より、視力を失ったアイドル加藤さやかさんがチャリティー音楽祭に初出演！ 群馬県のご当地アイドル「あかぎ団」の一員として登場し、素敵な歌声や踊りで、会場に集まった皆さんを魅了します♪

4. 愛知県からは全盲の歌姫 上田若渚（わかな）さんが初登場！ 横浜市の栗山龍太さんや東京都の板橋かずゆきさんらとコラボして、感動のステージを繰り広げます♪

5. 東京都より、笑顔で奏でる全盲のシンガーソングライター大石亜矢子さん、 2026年のプレミアムライブに登場！ 明るく透明感あふれる歌声と素晴らしい演奏で、会場に集まった皆さんを感動の渦に引き込みます！ 今回は、ハーモニーが美しい、素敵な３人組ユニットセルクルとして登場、 全盲の天才ドラマー酒井響希さんとのコラボにも注目です♪

6. さいたま市より、山形県出身、辛さに寄り添う歌い手、全盲のシンガーソングライター渋谷美紀さんが、プレミアムライブに初登場！ 全盲のピアニストで作曲家の酒井亮さんとコラボして感動のステージを作り上げます♪

7. 宮城県仙台市より、全盲の実力派シンガー小松伸久さん、スーパーライブ2024に引き続き、2026年のプレミアムライブに登場！ その素晴らしい歌声で、今多くの人々に感動を与え続けている注目のアーティストです！ 同じ仙台市の全盲のピアニスト中村哲（あきら）さんとユニット出演します！

8. 千葉県船橋市出身！ 東京パラリンピック閉会式で見事な歌声の、20歳のソプラノシンガー 小汐唯菜さん。プレミアムライブでも素晴らしい歌声を会場いっぱいに響かせます！

9. 愛知県出身！マルチな活躍で今注目の全盲のミュージシャン、全盲バイオリニスト白井崇陽（たかあき）さんがスーパーライブに引き続き登場！プレミアムライブでも、会場の皆さんを盛り上げる、圧巻の演奏を繰り広げます♪

10. 大阪からは、ピアノ弾き語りのスペシャリスト福本淳さん。その透明感のある歌声と弾き語りのパフォーマンスの高さで、多くの人を魅了し続けている全盲のシンガーソングライターです!

11. 現在FM番組など多数出演中! 川中美幸さんにも楽曲提供をされている青森県出身の全盲のシンガーソングライター 板橋かずゆきさん。今年は全盲の歌姫 上田若渚さんとコラボします♪

12. 横浜からは東京FM未確認フェスティバルでファイナル進出など、輝かしい実績を持つ 22歳の盲目のシンガーソングライター Ko-seiさん。プレミアムライブでもその素晴らしい演奏とパフォーマンスの高さで、会場に集まった皆さんを盛り上げます♪

13. 東京都日野市より、谷村新司さんからの楽曲提供を受けるなど素晴らしい演奏とその歌声が際立つ、東京光の家、光バンド! 出演メンバーは全員全盲で、重複障害を抱える方々もいます。

14. 東京都より、久石譲指揮のコンサートでソリストをつとめるなど、２４時間テレビ出演のほか、海外でも活躍中、福岡県出身の全盲のプロソプラノシンガー沢田理絵さんが、プレミアムライブ2026でも素晴らしい歌声を響かせます♪

15. 横浜市からは東京パラリンピック2020パラアスリートソング『リアルビクトリー』を作った、横浜市盲特別支援学校教諭、盲目のシンガーソングライター 栗山龍太さん。B'zやZARDなどをプロデュースした明石昌夫によるプロデュース『僕の取り柄と盲導犬』で、CDデビューを果たした実力派アーティストです！ 今年はピアニストの野寺優香さんや全盲の天才ドラマー 酒井響希さんともコラボします♪

16. 東京都足立区より、23歳の盲目のピアニスト佐藤翔さん ドラマーとしても素晴らしい才能をもつミュージシャンで、魅力あふれるマルチプレイヤーです♪ 今年はピアノ演奏で、会場を感動の渦に引き込みます♪

17. 埼玉県上尾市より、優しく素敵な人柄とその愛あふれるギター弾き語りパフォーマンスで多くの人を魅了する吉野誠さん（視覚障害）が、2026年のプレミアムライブでも、皆さんを感動の世界へ引き込みます！

18. 千葉県千葉市より、圧巻の高音域の伸びと、歌声が持つそのパワーの魅力は誰もが認める素晴らしさ、全盲のソプラノシンガー中野早苗さん。今回もシンガーソングライター誉梓（ほまれ あずさ）さんとコラボして素敵な歌声を披露します♪

19. オリジナル楽曲がテレビCMにも採用されるなど、素晴らしい才能のお二人、千葉市の実力派ユニットバンド クェーカー。今年もオープニングアクトとして、まずは会場に集まった皆さんを盛り上げます♪

20. 素晴らしい合唱で多くの人々を魅了する、伝統ある浦和児童合唱団がプレミアムライブの特別枠で登場！ フィナーレでは全盲のアーティストらとコラボして、感動のステージを作り上げます！

イベント・アーティスト情報などのより詳しい情報は

ホームページ（プレミアムライブ公式サイト）：

http://airfolg.jp/premiumlive/

「見えない力で未来は変わる、変わった世界にみんなで立ちたい！」

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

視覚情報サポートラジオ

前田憲志（マエケン）