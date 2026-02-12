2026年ベストオブミス（ミス・ユニバース・ジャパン） フランチャイズオーナー募集のお知らせ

1. ベストオブミスとは？

ベストオブミス（BEST OF MISS） は、日本全国の女性を対象に、複数のミスコンテスト（例：ミス・ユニバース・ジャパン／ミス・プラネット・ジャパン／ミス・ユニバーシティ等）の地方代表選考会を合同で開催する大会プラットフォームです。出場者は地方大会を通じて各大会の日本大会出場権を目指します。

この仕組みは単なる“容姿審査”にとどまらず、社会性・発信力・人間力を評価するコンテストとしてメディアからも注目を集めています。

2. フランチャイズ制度の仕組みと特徴 地方大会運営権利としてのフランチャイズ

ベストオブミスでは、各都道府県ごとに1社限定でフランチャイズ加盟権利を付与し、その地域で大会運営・代表者育成を担う制度が設けられています。

この制度は単なる出店型フランチャイズではなく、

各地域の代表選出に責任を持つ主体として

地域での育成・選考を通じて

全国大会（例：ミス・ユニバース・ジャパン等）に女性を送り出す

という教育型・人材育成型のフランチャイズと位置づけられます。

3. 「ミス・ユニバース・ジャパン」との関係 公式予選としての位置づけ

ベストオブミスは「ミス・ユニバース・ジャパン（MISS UNIVERSE JAPAN）」への地方予選／代表選出ルートとして機能しており、複数の地方大会で代表者が選ばれ、最終的に日本大会への出場を目指す仕組みとなっています。

たとえば大阪大会では、

『MISS UNIVERSE JAPAN 大阪代表』

『MISS PLANET JAPAN 大阪代表』

『MISS UNIVERSITY 大阪代表』

など、ミス・ユニバース日本代表予備選考会枠が設けられています。

4. 「ミス・ユニバース・ジャパン」の価値と教育的側面 世界大会につながる存在

「ミス・ユニバース・ジャパン」は、日本代表を世界大会へ送り出す唯一の公式全国大会であり、単なる美のコンテストを越えて、内面の成長・社会的影響力・自己表現力まで評価する大会です。

この大会の運営理念は、「現代社会で活躍する女性リーダーの育成」であり、美しさだけでなく知性・社会貢献意欲・発信力なども重視されています。

ベストオブミスはこの方向性と親和性が高く、地方大会で選ばれた代表者を通じて、日本大会・世界大会へ挑戦する機会を提供しています。

5. フランチャイズ加盟者と地域展開 女性経営者が中心

ベストオブミスのフランチャイズ加盟者の約8割が女性経営者であり、人材育成・教育・地域貢献に重きを置いた運営者が多い点が特徴です。

この背景には、「代表選抜・育成」という大会設計が教育型事業に向いているという構造的理由があります。

6. 社会的意義と評価 単なるイベントではない価値

ベストオブミスは従来のミスコンへのイメージを刷新し、

出場者の自己表現・成長機会の創出

地域コミュニティ活性化

社会性・発信力の評価

といった時代性を備えたコンテストプラットフォームとして注目されています。

とりわけ「ミス・ユニバース・ジャパン」への公式な道筋として機能することで、参加者・観客双方に “世界を目指すステージ” という目標が提示される点が強い魅力になっています。

7. まとめ：フランチャイズ × ミス・ユニバース・ジャパン

ベストオブミス・フランチャイズは、日本各地から“世界へつながる舞台”を創出するローカルパートナー制度であり、その中心的役割の1つが「ミス・ユニバース・ジャパン」への代表者選出の機会を提供することです。

地方大会という舞台を通じて

代表者育成と選考を行い

ミス・ユニバース・ジャパンという全国・世界ステージへ繋げる

という仕組みが、フランチャイズとしての価値をさらに高めています。

今回 2026年度開催エリア募集地域 茨城県、福島県、山梨県、滋賀県、山口県、佐賀県、宮崎県を新規で募集いたします。

