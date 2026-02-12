ミスユニバーシティ卒業式袴レンタル新作着物公開！2026,2027年卒向け最新コレクションを発表
2026年卒業式向けの袴レンタル用新作卒業式袴コレクションを公開いたしました。今回発表された新作は、伝統的な和柄を基調としつつも、現代のトレンドを取り入れたデザインが特徴で、卒業式を迎える学生の皆さまに向けて一生に一度の思い出を華やかに彩るラインナップとなっています。
1. 新作コレクションの特徴
今回の新作袴は、以下の3つのポイントに重点を置いてデザインされています。
伝統美と現代感の融合
古典的な花柄や幾何学模様をベースにしながら、パステルカラーや鮮やかなビビッドカラーをアクセントに採用。落ち着いた雰囲気の中にも、現代的な感性を感じられるデザインです。
豊富なサイズ展開と快適な着心地
小柄な方から高身長の方まで対応できる豊富なサイズ展開を用意。素材には軽量で通気性の良い高品質ポリエステルや、正絹（シルク）を使用し、長時間の着用でも快適に過ごせます。
レンタル特化のコーディネートサービス
袴、着物、帯、小物までセットでレンタル可能。店舗での試着や、オンラインでのコーディネート相談にも対応しており、初めての袴レンタルでも安心してご利用いただけます。
2. 卒業式袴レンタルのメリット
近年、卒業式での袴レンタルは、着付けや購入の手間を省きつつ、個性を表現できるスタイルとして人気が高まっています。レンタルサービスを利用することで、以下のメリットがあります。
購入コストを大幅に削減
新作着物も含めてレンタル可能なため、購入するよりリーズナブルに卒業式の装いを整えられます。
プロによる着付けサポート
経験豊富なスタッフによる着付けやヘアメイクのサポートが受けられ、安心して式に臨めます。
保管・管理の手間が不要
卒業式後は返却するだけで、自宅での保管やクリーニングの手間がありません。
3. 予約・試着について
新作袴の予約は、2026年2月12日よりミスユニバーシティ公式店舗およびオンラインで開始しております。
各店舗では、事前予約制で試着が可能。スタッフによるコーディネートアドバイスや、着付け体験も提供しております。
公式予約ページ: http://jmca.tokyo
4. 今後の展望
ミスユニバーシティは、今後も学生の皆さまの卒業式をより特別なものにするため、毎年トレンドを反映した新作袴を発表予定です。伝統を重んじながら、個性を引き立てるデザインを提供し、思い出に残る卒業式の演出をサポートしてまいります。
ミスユニバーシティの卒業式袴はネット通販レンタル又は以下の店舗でレンタルが可能です
#振袖gram 東札幌店
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F
011-799-4833
https://jmca.tokyo/hakama
#振袖gram 札幌琴似店
〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F
https://www.furisode-gram.net/sapporo-hakama/
011-213-9116
#振袖gram 新潟店
〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6
025-288-5593
#振袖gram 埼玉北上尾店
〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階
048-729-7688
https://www.furisode-gram.net/saitama-hakama/
#振袖gram 名古屋駅前店
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号
名古屋東アーバンビル6F
https://www.furisode-gram.net/nagoya-hakama/
052-990-4694
#振袖gram 沖縄店
〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階
080-8565-3818
https://www.furisode-gram.net/okinawa-hakama/
#振袖gram 那覇店
〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F
098-884-6600
https://jmca-okinawa.com