Woltで「バレンタインデーキャンペーン」開催！公式Xアカウントのフォローとリポストで、抽選で5,000円分のスイーツギフトが当たる！

Wolt Japan株式会社

デリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」を展開するWolt Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代 表：ナタリア・ヒザニシヴィリ、以下Wolt）は、2026年2月12日（木）から2月14日（土）までの3 日間、抽選で15名様に5,000円分のスイーツギフトが当たる「Woltバレンタインデーキャンペーン」を実施します。

応募方法は、Woltの公式Xアカウントをフォローし、本キャンペーンの投稿をリポストしていただくだ け。その後、キャンペーン投稿の「抽選結果を確認」をタップすると、抽選結果がすぐにわかります。

また、Woltでは2月14日まで、スーパーとドラッグストアからのご注文について、総額から350円割引 となるキャンペーンを別途行っております。これに合わせて、「Wチャンスキャンペーン」として、Woltの公式Xアカウントをフォロー及び、本キャンペーンの投稿をリポストしていただいた上で、本キャンペーン投稿に「#バレンタイン350円割引」の指定ハッシュタグをつけてリプライいただいた皆様の中から、後日、抽選で30名様に「えらべるPay(R)️」1,000円分が当たるキャンペーンも行います。

この機会に、Woltの公式Xをぜひチェックしてみてください。

「Wolt バレンタインデーキャンペーン」概要

＜応募期間＞

- 2026年2月12日(木)~2026年2月14日(土)まで

＜応募方法＞

■リポストキャンペーン

Wolt公式Xをフォロー&対象投稿をリポスト

■Wチャンスキャンペーン

リポストキャンペーンの応募条件を満たした上で対象投稿に指定ハッシュタグをつけてリプライ

＜賞品について＞

■リポストキャンペーン

WEBカタログ厳選名店スイーツB(オンラインギフト)5,000円分 15名様

■Wチャンスキャンペーン

「えらべるPay(R)️」1,000円分 30名様

※「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

＜注意事項＞

・本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合があります。

・本キャンペーンの抽選に関する応募受付の確認、当選や落選についてのご質問は一切受け付けておりません。

・ネットワーク環境の不具合やシステムメンテナンス等により、本キャンペーン条件が適用できなかった場合であっても当社は

責任を負いかねます。

・本キャンペーンで獲得した特典の転売・販売を禁じます。

・ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

・非公開アカウントからのご応募は無効となります。

Woltの公式Xアカウント

https://x.com/WoltJapan

Woltについて

Woltはヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供するテクノロジー企業です。地域の物流サービスからリテールに関するソフトウェア、金融ソリューションまで幅広い技術を開発しています。

2014年に創業し、2022年にDoorDashと協力関係を構築しました。現在、世界の30を超える国においてWoltのプロダクトとブランドで運営を行なっています。