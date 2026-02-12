学生フォーミュラEVクラス3連覇の名古屋大学FEM、EVレーシングカーの電源システムにVicor製品を採用

Vicor株式会社

Vicor Corporation（本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場：VICR、以下：Vicor）は、学生フォーミュラ日本大会2025の電気自動車（EV）クラスで総合優勝を果たした名古屋大学学生フォーミュラチームFEM（以下、FEM）のEV車両に、Vicorの電源モジュールが採用されたことを発表しました。

FEMは、学生フォーミュラ日本大会2025において、EVクラスでの3年連続総合優勝に加え、車両重量を前年の230kgから219kgへと大幅に削減し「最軽量化賞」を受賞しました。チームのマネジメントおよび低電圧電装を担当する田中健太郎氏は、「チームが掲げた目標『アトラクティブトラクション』を追求し、低電圧電装の領域においては、システムの安定性を一番に意識し、かつ軽量化も意識しながら設計を進めました」と語ります。

マシンの性能向上を目指すなかでFEMは、冷却システムの強化に伴い、低電圧システムの消費電力が増大するという課題に直面していました。低電圧電装およびESO（Electrical System Officer）を担当する金田季之氏は、「従来使用していたコンバータは大きくて重く、走行後には手で触れないほど熱くなることもありました。さらに、我々の車両に必要となる、最大600Vから24Vへの変換に対応できる小型の市販品は、Vicor製品以外に見当たりませんでした」と当時の状況を語ります。

この課題を解決するためFEMは、海外の強豪チームでの採用実績も評価したうえで、Vicorのモジュールを選定しました。電源システムは、最大600Vの高電圧バッテリーからVicorの絶縁型バスコンバータBCM4414を用いて中間電圧を生成し、その出力を2つのDC-DCコンバータDCM3623で安定した24Vと12Vに変換。冷却ファンやポンプといった重要な負荷へ電力を供給する構成としました。

この新しい電源システムは、FEMに複数の技術的メリットをもたらしました。「Vicorのモジュールは、手のひらに収まるほど小型で、スペースが限られた車両への搭載が非常に容易でした。また、12Vと24Vといった複数の電圧が必要ななかで、モジュールを使い、複雑になりがちな電源の配線をシンプルに構成できたのも大きなメリットです。レーシングカーは重心が低いほど安定するため、軽量な部品を車両上部に配置できたことは走行性能の向上にもつながりました」と金田氏は述べます。起動時のプリチャージに関して課題が発生しましたが、モジュールのシャットダウン機能を利用して解決できました。

今回の成功体験は、今年から低電圧電装担当に加わった瀧下真都氏のような若手メンバーにも大きな刺激を与えています。「先輩方の優勝を勝ち取った姿を目の当たりにして、自分も早くチームに貢献できるようになりたいと強く感じました」。

チームは来年度、Vicorのモジュールを活用してDC-DCコンバータに低電圧バッテリーの充電システムも統合し、さらなる軽量化と回路の簡略化を目指す計画です。

名古屋大学 学生フォーミュラチーム FEMについて

名古屋大学 学生フォーミュラチーム FEMは、学生フォーミュラ日本大会での勝利を目指し、2003年11月に発足しました。2017年の第15回大会よりEVで参戦し、国内トップレベルの成績を収め続けています。現在はおよそ60名のメンバーで、日本大会総合優勝・世界ランク1位を目標として活動しています。詳しくは、https://www.nagoya-fem.com/ をご参照ください。