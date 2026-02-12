“学習する組織”は設計できる。「HCD基礎検定」社内推進レポート公開ー103名合格の裏側

株式会社アピリッツ

本レポートでは、単なる資格推奨に留まらず、報奨金制度・学習環境整備・文化醸成を一体で設計した「三位一体」の施策が、短期集中での学習成果と職種横断の共通言語化にどう寄与したかを、アンケートデータと受験者の声から整理しています。

背景：DX・開発高度化の時代に求められる「共通言語」としてのHCD

プロダクト開発の現場では、ユーザー視点の欠如が手戻りや要件のブレ、品質課題につながるケースが少なくありません。特定職種に閉じたUX理解ではなく、エンジニア・デザイナー・コンサル・管理職などが同じ言葉で議論できる状態が、意思決定の質を左右します。

アピリッツでは、開発・改善を前提とした実装力と、ユーザー中心の設計思想を接続するため、HCDの基礎学習を全社施策として推進しました。

調査概要

- 調査目的：HCD基礎検定の社内推進施策の効果検証／受験者の学習プロセス・成果の可視化- 調査対象：HCD基礎検定合格者（アピリッツ社員）- 調査期間：2025年11月- 有効回答数：56名

レポートの概要

- 初回推進で103名合格：施策を「三位一体」で設計し、短期間で100名超の合格者を創出- 説明能力の向上：HCD概念を「説明できる」割合が、受験前16% → 受験後74%へ向上- 短期集中の有効性：学習期間2～3週間が最多（55%）、学習時間10～19時間が最多（42%）- ハイブリッド動機：報奨金（外発）と自己啓発（内発）の両輪が学習参加率を押し上げ- 職種横断の共通言語化：合格者の過半数がエンジニアで、非デザイナー層の学習機会として機能

ホワイトペーパー（無料）ダウンロード

- 資料名：HCD基礎検定受験推進の成果と組織的学習に関する調査レポート- 形式：PDFダウンロード- 方法：下記ページより取得いただけますhttps://appirits.com/document_request/contact

HCD（人間中心設計）導入・UX改善のご相談

HCDコンサルティング／UXリサーチ、サービスデザイン、UIデザイン、デザイン組織化支援、DX・新規事業推進、プロトタイピング／MVP開発、アジャイル開発／DevOps支援まで一気通貫でご支援します。

- お問い合わせ先：弊社HP「サービスに関するお問い合わせ」よりご連絡ください

会社概要

- 社名：株式会社アピリッツ（証券コード：4174）- 所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 24階- 事業：Web/ゲーム/デジタル人材育成派遣 ほか- コーポレートサイト：https://appirits.com/

注記（商標・団体）

※ HCD基礎検定（略称：HCD検(R)）は、一般社団法人 人間中心社会共創機構が実施する検定試験です。