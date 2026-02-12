秋田ノーザンハピネッツのSDGsパートナー2社が連携 資源回収ステーション「もったいないBOX」が3月1日リニューアル

株式会社エンビプロ・ホールディングス

資源循環事業を展開するエンビプログループの一員であり、秋田ノーザンハピネッツのSDGsパートナーである株式会社NEWSCON(https://www.newscon.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：妙見英樹、以下「NEWSCON」）は、同クラブとコラボレーションし展開している資源回収ステーション「もったいないBOX」を、2026年3月1日（日）よりリニューアルオープンいたします。

本リニューアルでは、同じくSDGsパートナーである秋田マテリアル株式会社（本社：秋田県にかほ市、代表取締役社長：三浦力也）を運営パートナーに迎え、地域内資源循環の体制を強化するとともに、回収品目に「古着」を追加いたします。

リニューアルの背景

NEWSCONは、「資源循環」を通じて地域社会に貢献するため、2023年6月より秋田ノーザンハピネッツと連携し、資源回収ステーション「もったいないBOX」を展開してまいりました。

このたび、本活動をより地域に根差した持続可能なモデルへと進化させるため、秋田県内で高度なリサイクル事業を展開し、同じく秋田ノーザンハピネッツのパートナー企業でもある秋田マテリアル株式会社と連携することといたしました。

両社の強みを活かし、ブースター（ファン）の皆様や地域の皆様がより参加しやすい環境づくりを目指します。

3月1日からの主な変更点

１．パートナー企業連携による運営体制の強化

運営管理業務を、地元・秋田の資源循環を担う秋田マテリアル株式会社へ委託します。地域事情に精通した同社とのパートナーシップにより、回収オペレーションの最適化とサービス向上を図ります。

２．回収品目に「古着」を追加

リニューアルに伴い、従来の回収品目（段ボール、雑誌、新聞、金属類）に加え、新たに「古着」の回収を開始します。ご家庭で不要になった衣類を資源として循環させることで、焼却ごみの削減に貢献します。

３．拠点の新設・移転（にかほ市へ展開）

活動エリアの最適化を図るため、秋田県潟上市のステーション（2025年12月閉鎖）の機能を移転する形で、新たに秋田県にかほ市（秋田マテリアル くるくるショップ内）へステーションを開設いたします。

「もったいないBOX」の仕組みとご利用について

本ステーションでは、リサイクルによって得た利益の一部は秋田ノーザンハピネッツの活動資金として還元されます。ブースターをはじめとする地域にお住まいの方々は、時間を問わずご家庭で不要となった資源をお持ち込みいただけます（※積雪により冬季は一時休業となる場合がございます） 。

資源を持ち込むという日常の行動が、そのままクラブの応援と環境保全につながります。

設置場所の概要

1. 旭南ステーション（リニューアル）

所在地：秋田県秋田市旭南1丁目48番3 旭南1丁目パーキング（秋田ベルコ会館様となり）

開始予定日：2026年3月1日（日）

2. にかほステーション（新規開設）

所在地：〒018-0403 秋田県にかほ市三森字高田57番地1（秋田マテリアル くるくるショップ内）

開始予定日：2026年3月1日（日）

（閉鎖となるステーション）

所在地：秋田県潟上市昭和豊川竜毛開沢25（昭和飯田川バイパス沿い）

終了日：2025年12月31日をもって閉鎖済み

長らくのご利用、誠にありがとうございました。今後は上記新ステーションをご利用いただけますようお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEWSCON

TEL：03-3528-6223

Web：https://www.newscon.co.jp/contact/

株式会社NEWSCONについて

リサイクル資源の国内外トレーディングを中心に、エンビプログループ全体の海外事業拡大の役割を担っています。独自の輸送網を構築しており、顧客ニーズに合わせて、大型船からコンテナ船等での小ロットでの輸送も可能です。グローバル社会の架け橋となるべく、「世界を身近にする会社」を目指し、国際的なリサイクル資源循環に貢献します。

（１） 名 称 ：株式会社NEWSCON（英名：NEWSCON Inc.）

（２） 所在地 ：東京都中央区京橋2丁目5番15号 京橋RKビル8階

（３） 代表者 ：代表取締役社長 妙見 英樹

（４） 事業内容：リサイクル資源の輸出入等

（５） 設 立 ：2020年4月7日

（６） 株 主 ：株式会社エンビプロ・ホールディングス100％（東証スタンダード コード：5698）

（７） 資本金 ：200百万円

（８） URL ：https://www.newscon.co.jp/