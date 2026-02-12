日本発・晴雨兼用傘の新ブランド「pitaa（ピタ）」誕生！機能性×デザイン性が融合した全3シリーズをフランス・パリでPOP UP先行発売

ムーンバット株式会社

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、天気と暮らす日常を彩るブランド「エスタ」から、機能性とデザイン性を融合させた晴雨兼用傘の新ブランドの「ピタ」を発表し、2026年1月よりフランス・パリにてPOP UPによる先行販売を開始いたしました。

本ブランドは、“あったらいいな”をかたちにするプラスαの価値創造をコンセプトに、全3シリーズを展開します。パリでの先行販売に続き、2026年2月中旬より、公式オンラインショップをはじめ、ハンズ、ロフトほか全国の小売店にて順次国内販売を開始いたします。

【「pitaa（ピタ）」について】

新ブランドの「pitaa（ピタ）」は、フィンランド語で「キープ・保つ」を意味する言葉に由来しています。マスターブランドである「estaa（エスタ）」が持つ、“厳しい気象条件から身を守る”という思想を受け継ぎ、ありそうでなかった日常の小さな不便に目を向けながら、使う人の暮らしにピタッと寄り添う存在でありたいという想いを商品に込めました。

今回、本ブランドから展開する全3シリーズは、使用後に玄関のドアなどにピタッと張り付けて収納できる磁石内蔵ハンドル付きや、つい無くしてしまいがちな傘袋を持ち手部分に収納できる設計、まるでペンのように細く持ちやすい形など、実用的な付加機能を有しながら、高いデザイン性を融合したラインナップとなっています。さらに、豊富なカラーバリエーションに加え、バッグの持ち手などに引っかけて持ち運べる「ループクリップ」を全商品に採用。日常の使いやすさと美しさを両立しています。

▼各商品に関する動画はこちら

・マグネット：https://youtu.be/fJttQEOG-OA

・ハーフカプセル：https://youtu.be/apVb8sLsbnQ

・ペン：https://youtu.be/R_r2_yXKlWI

【パリPOP UP先行発売】

フランス・パリにあるアンテナショップ TAKUMI FLAVOURS（タクミ・フレーバーズ）にて、1月21日よりPOP UP先行販売をスタート。同ショップは、エッフェル塔から徒歩約7分のパリ日本文化会館内に位置し、日本のものづくりや匠の技を発信する拠点として、月平均約5,000人が来店。日本文化に関心の高いフランス人に加え、世界各国からの観光客も多く訪れる店舗です。

近年、世界的な猛暑の深刻化を背景に、日本では日傘が日焼け対策にとどまらず、暑さや強い日差しから身を守る“ライフプロテクションアイテム”として定着しつつあります。

こうした潮流を受け、日本発の新ブランドを世界へ発信する第一歩として、ファッションやカルチャー、ライフスタイルの発信地であるパリにて、新商品の先行販売を実施することとしました。

実際に、販売初日から多くの来店者が足を止め、商品を手に取る様子が見られました。

軽さや携帯性といった、日本ならではの設計や工夫が感じられる機能面にも注目が集まっています。

＜POP UP概要＞

販売期間： 1月21日～4月18日 ※1月21日より販売開始

開催場所：101bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris

WEB：https://takumif.com/

【商品概要】

■ピタ［マグネット］

晴雨兼用（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・撥水加工）

付加機能：ハンドル先端に磁石内蔵・ループクリップ

価格：\4,400（税込）

親骨：55cm 全長：約25cm 広げたサイズ：約98cm 重さ：約230ｇ

カラー：ホワイト・ブラック・ピンク・レッド・ミントグリーン・サックスブルー

■ピタ［ハーフカプセル］

晴雨兼用（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・撥水加工）

付加機能：共袋収納可能ハンドル・ループクリップ

価格：\4,950（税込）

親骨：50cm 全長：約23.5cm 広げたサイズ：約81cm 重さ：約137ｇ

カラー：ホワイト・ブラック・ピンク・レッド・ミントグリーン・サックスブルー

■ピタ［ペン］

晴雨兼用（UV加工・撥水加工）

付加機能：極細ステンレス中棒・ループクリップ

50cm55cm

価格：\4,400（税込）～\4,950（税込）

親骨：50cm 全長：約20.5cm 広げたサイズ：約80cm 重さ：約70ｇ

親骨：55cm 全長：約22cm 広げたサイズ：約97cm 重さ：約88ｇ

カラー：グレー・チャコールグレー・ディープオレンジ・ダークオレンジ・グリーン・スカイブルー

商品サイト：https://estaa.jp/pitaa/（3月上旬公開予定）

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ハンズ、ロフト他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://x.com/estaa_official