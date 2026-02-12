TKP、APAMANが運営するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」を大分駅前に誘致 「あるあるCityおおいた分校」 、2026年4月開業予定

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、以下TKP）は、APAMAN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒、以下APAMAN）が北九州で展開してきたポップカルチャー専門施設「あるあるCity」を、TKPが所有する「TKP大分ビル」（所在地：大分県大分市）に誘致いたします。本取り組みによりAPAMANは、「あるあるCityおおいた分校」を2026年4月に開業する予定です。

本取り組みは、大分駅前という高い利便性と人流を有する立地特性を活かし、地域に新たなにぎわいと文化発信の拠点を創出することを目的としています。

■開業の背景

アニメ・マンガ・ゲームといったコンテンツ産業は、日本の文化的魅力を世界に発信する重要な分野であり、国の成長戦略において重点投資対象17分野の一つとして位置付けられるなど、近年特に注目を集めています。こうした国の方針を踏まえ、経済産業省の補助事業として展開され、北九州市が運営する「北九州市漫画ミュージアム」を有するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」は、今後、国内外へ出店を拡大する計画を掲げています。

TKPは「TKP大分ビル」の新たな活用にあたり、この「あるあるCity」の施設運営のコンセプトや展開方針に着目し、本施設の中核コンテンツとして誘致しました。

大分駅前という交通・商業の結節点に立地する特性を活かし、地域における新たなにぎわいの創出や、文化発信拠点としての役割を担うことを目指し、APAMANとの連携のもと、開業に向けた取り組みを進めてまいります。

■「あるあるCityおおいた分校」の特徴

「あるあるCity おおいた分校」は、北九州で展開されてきたポップカルチャー専門施設「あるある City」の新たな拠点として、大分駅前に誕生します。

アニメ・マンガ・ゲームといった日本発のポップカルチャーコンテンツを軸とし、展示やイベント、情報発信などを通じて、ファン同士が交流し、新たな文化や価値が生まれる“体験型拠点”を目指します。

大分分校は、JR大分駅から徒歩1分という東九州有数の人流を有する立地に位置し、通勤・通学・買い物客など多様な来街者の接点となるエリア特性を活かした施設展開を予定しています。若年層を中心に幅広い世代の来訪を見込み、地域に根差した文化発信とにぎわい創出を図ります。

また、「あるあるCity」がこれまで培ってきたファンコミュニティと、大分という地域資源を掛け合わせることで、九州エリアにおける新たなポップカルチャー発信拠点としての役割を担っていきます。

■既存機能の再編について

現在「TKP大分ビル」において、TKPが運営しているシェアオフィス「fabbit大分駅前」については、2026年2月20日より「アパホテル〈大分駅前〉」へ移転し、貸会議室「TKP大分駅前カンファレンスセンター」については、2026年4月1日開業予定の「TKPガーデンシティ大分ソレイユ」へ機能を集約する予定です。

■今後の展開

入居テナントの詳細については現時点では未定であり、決定次第、順次お知らせいたします。

TKPは、本件を通じて、日本のポップカルチャーのさらなる発展と、地域経済の活性化に貢献してまいります。

【物件概要】

ビル名：TKP大分ビル

所在地：大分県大分市金池町1丁目1－17

アクセス：JR大分駅徒歩2分

所有者：株式会社ティーケーピー

【施設概要（予定）】

施設名称：あるあるCityおおいた分校

開業時期：2026年4月

主な内容：ポップカルチャーを軸とした展示・イベント等の実施

【APAMAN株式会社 会社概要】

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

