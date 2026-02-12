JAL航空みらいラボ、書籍『やさしく学ぶ ホスピタリティの世界』を出版

日本航空株式会社

2026年2月12日

株式会社JAL航空みらいラボ(本社：東京都品川区、代表取締役社長:柏 頼之、以下「JAL航空みらいラボ」)は、2026年2月18日(水)に、書籍『やさしく学ぶ ホスピタリティの世界』を出版します。2025年4月に出版した『やさしく学ぶ エアライン・ビジネスの世界(https://book.impress.co.jp/books/1124101131)』に続く、シリーズ第2弾です。

現在、多様化する社会課題への対応において、人や組織の「ホスピタリティ」は単なる「おもてなし」の枠を越えた社会の潤滑油としての重要性が再認識されています。本書は、JALグループが長年培ってきた経験を基に、単なるサービススキルに留まらない「個・組織・社会」の3ステップによるホスピタリティ・マネジメントを、豊富な図解とともに解説しています。

特に、現役社員の想いを紹介する「Voice」コーナーでは、地域活性化に取り組む現場をはじめとした多様な事例を掲載しており、航空業界を志す学生だけでなく、教育・観光・サービス業など、これからの社会を支える幅広い層に役立つ内容となっています。

■本書の特徴

・体系的な学習構成 ：大学で行っている講義をベースに、個人から組織・社会へと広がる視点を

段階的に解説

・視覚的な理解を促進 ：概念的な内容も図解やイラストを多用し、直感的な理解をサポート

・わかりやすい表現 ：専門用語や理論には丁寧な補足解説を付け、初学者にもやさしい内容

・実践的な事例紹介 ：JALグループ社員の多様な活動事例を通じて、ホスピタリティの体現を

具体的に紹介

■書籍概要

・タイトル ： 『やさしく学ぶ ホスピタリティの世界』

・著者 ： 株式会社JAL航空みらいラボ

・出版社 ： 株式会社インプレス

・発売日 ： 2026年2月18日（水）

・定価 ： 1,980円（税込）

・詳細URL ： https://book.impress.co.jp/books/1125101090

JAL航空みらいラボは、本書を通じてホスピタリティの価値を広く共有し、次世代を担う「みらい人財」の育成と豊かな社会の実現に寄与してまいります。