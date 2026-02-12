売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第4回 営業・マーケDXPO大阪’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/osaka/sales/

会期：2026年2月26日(木)・27日(金)

会場：インテックス大阪 4・5号館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、2月26日(木)・27日(金)の2日間「第4回 営業・マーケDXPO大阪’26」をインテックス大阪にて盛大に開催する。来場対象者は、DX推進に課題を持つ経営層に加え、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当の方々である。

※前半２日間・後半２日間で展示内容、セミナー内容が異なります。

※一度の来場事前登録で、前半・後半すべての展示会にご入場いただけます。

営業・マーケ部門の皆様必聴の専門セミナーを総計24セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。営業コースでは、デジタルヒーロー(同) 代表社員 工藤匠一郎氏が、非効率な作業方法を見直し、Googleと生成AIを活用することで営業売上を10倍にした具体的な業務効率化の手法を公開、またマーケティングコースでは、(株)ホットリンク コンサルティング営業本部 本部長 増岡宏紀氏が、クチコミや指名検索を増やし売上につなげるSNS運用法を解説するなど、営業・マーケティング部門をはじめ、売上アップ・生産性向上を目指す経営者必聴のセミナーが多数開催される。

営業・マーケDXPO大阪’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、売上アップ・販売促進・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HP ： https://fox.dxpo.jp/osaka/sales/

<本リリース・本展に関するお問合せ先>

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://fox.dxpo.jp/osaka/sales/