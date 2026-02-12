【新店情報】ゴミ屋敷ハンター千葉店OPEN！オープニング記念としてお見積りから20%OFF！

コトナス株式会社

公式HPはこちら▶https://g03-hunter.com/

ゴミ屋敷や汚部屋から脱出を支援・片付け、ハウスクリーニングサービスを提供する「ゴミ屋敷ハンター（運営、コトナス株式会社<代表、齊藤 智之>）が、2026年2月1日より、千葉店をオープンしました。

オープニング記念として対象期間内、全エリア対象でお見積りから20%OFFします。（最大割引10万円！）。

新店情報

千葉県内でゴミ屋敷や汚部屋にお困りの方の手助けになるため、船橋市を中心に、県内の市区町村により迅速に対応します。

オープニングキャンペーン

提供サービス

- 店舗名 ：ゴミ屋敷ハンター千葉店- 所在地 ：〒274-0074 千葉県船橋市滝台2-13-2- 千葉店代表：奥村 健一- 対応エリア：https://g03-hunter.com/area/chiba/- キャンペーン：見積もり金額から20%OFF（最大割引10万円）- 対象エリア ：全エリア- 対応範囲 ：部屋の片付け・分別仕分け・不要品の処分/買取・荷詰め・ハウスクリーニングなど- 対象期間 ：2026年2月12日～3月12日の間にお申込みの方

ゴミ屋敷の片付け

ワンルーム・一軒家など、溜めてしまったゴミをまとめて片付けます。

汚部屋掃除

床一面のゴミや物を掃除していきます。

不用品回収

捨て方が分からないモノもお任せください。

生前整理・遺品整理

実家の片付けや遺品の処分・仕分けまでお引き受けします。

ハウスクリーニング

キッチンのシンクやトイレ、お風呂などの水回りから床の拭き掃除までお任せください。

アフターカウンセリング

再発防止のために、定期的なカウンセリングを実施します。

対応エリア

島を除く関東一円+宮城県内

https://g03-hunter.com/area/

ご相談～作業当時のご利用の流れ

STEP01 ご相談・お問い合わせ

ゴミ屋敷や汚部屋、使わなくなった不要品の処分、ハウスクリーニング、片付けや掃除のカウンセリングなどLINE・メールフォーム・電話でご相談をお受けいたします。

STEP02 ヒアリング・お見積り

現地にご訪問の上、現場を拝見・ヒアリングを行った上でお見積りを算出します。

お急ぎの場合はお写真にて簡易的にお見積りも可能です。

STEP03 正式お申込み

お見積り内容にご納得いただけましたら正式のお申込みを頂き、作業日時などをすり合わせていきます。

STEP04 当日ご挨拶・確認

当日ご挨拶の上、作業について確認を行います。

※ご変更点などある場合はお申し付けください。

STEP05 片付け作業

ヒアリングとご相談内容を踏まえた上で、片付け・仕分け・搬出・掃除まで一気通貫で行います。

STEP06 簡易清掃

残った細かな塵や埃を清掃していきます。

※本格的なハウスクリーニングも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

STEP07 確認・お支払い

作業後、不備や漏れなどがないかご確認いただいた上で、ご精算いただきます。

※各種キャッシュレス決済対応済み

代表者がゴミ屋敷清掃業を行うようになったきっかけ

この仕事をするまでは、ホテルの客室清掃業に従事していましたが、コロナ禍となり、施設の一時閉鎖なども合ってお客様が来なくなりました。

そうした中で、食べ繋ぐために縁あって派遣社員としてゴミ屋敷の片付けに行くことになりました。

もちろんYouTubeなどでゴミ屋敷というものは知ってはいましたが、リアルにその現場を目の当たりにし、そういった環境下で生活しているということを知って、衝撃を受けました。

ホテルの客室清掃は元々ある程度綺麗な状態で、そこから清掃を行い次のお客様を迎えられる状態にするため、ゴミ屋敷の片付けとは大きな違いがありました。

しかし、清掃する・綺麗にするという目的に変わりはないため、最初は驚きましたが、すぐに対応することができました。

そして、作業を行う中で、改めて自身の強みや得意なことがハウスクリーニングだと認識しました。

特に便器磨きや浴室清掃は客室清掃時で培ってきたノウハウがあるため、見違えるくらい綺麗にすることができます。

そして、片付けからハイクオリティなクリーニングまで一気通貫で行えるということに気が付き、この仕事を行うようになりました。

代表が経験した印象深いゴミ屋敷・汚部屋事例

１.猫屋敷

元大学教師の方で、退職後にどんどん認知機能が低下して、野良猫を飼うようになり、孤独死してしまったようです。

その後、お子様達が発見され、家の片付けのためにご依頼いただきました。

家の中は、猫の糞尿で埋め尽くされており、荒れた状態でした。

２.ゴキブリ屋敷

玄関からゴミの壁があるようなゴミ屋敷で入室するためには、天井に近いスペースからよじ登っていかなければならない状態でした。

そういった環境は、害虫にとっては最適な状況で、大量発生していました。

特に、開かずの冷蔵庫内や段ボールの隙間、飲み残し・食べ残しはゴキブリの巣に最適で想像を絶する状況でした。

３.医療従事者の汚部屋

コロナ禍も原因の一つかもしれませんが、ご依頼の方の中には医療従事者が多くいました。

片付けや掃除ができていない部屋から、ゴミ屋敷まで幅広くありました。

代表者の想い

片付けをご依頼される方々の中には「人々の世話をする仕事に従事する方」も多くいらっしゃいました。

なぜ他人の世話はできるのに、ご自分の世話ができないのだろうという疑問を抱くようになり、調べていくと「セルネグレクト」というものに行き着きました。

そして、そういった方々が実際多いという現実を知りました。

その要因の一つがコミュニケーション不足であり、コミュニケーション大切さを再認識しました。

こういった方々を少しでも減らしていきたいと考え、ただ片付けや清掃を行うだけでなく、アフターカウンセリングも実施するようになりました。

会社概要

【社名】コトナス株式会社

【店舗名】ゴミ屋敷ハンター

【代表者】齊藤 智之

【住所】

<東京>〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-6-18 TEビル2 1F

<千葉>〒274-0074 千葉県船橋市滝台2-13-2

<宮城>〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-1-11 ショーケー上杉ニ 号館1F

【TEL】03-6823-4590（24時間365日）

【営業時間】24時間

【公式HP】https://g03-hunter.com/