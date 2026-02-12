【寿司 銀政】3月3日はひなまつり3月1日～3日限定で「銀政のひなちらし」を販売。早割予約で5％OFFキャンペーン実施

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区）が展開する「寿司 銀政」は、2026年2026年3月1日（日）・2日（月）・3日（火）の3日間限定で、ひなまつりを彩る「銀政のひなちらし」を販売いたします。桃の節句にふさわしい彩り豊かなちらし寿司を、寿司屋ならではの新鮮な魚介と丁寧な仕込みでご用意。ご家族でのお祝いはもちろん、お子さまの健やかな成長を願うひとときにぴったりの商品です。

また、2月28日（土）までの事前予約で5％OFFとなる早割キャンペーンを実施。混雑を避けてスムーズに受け取れる事前予約がおすすめです。

【商品紹介】

■銀政のひなちらし

まぐろ、サーモン、茹で海老、いくら、かんぴょう、

桜でんぶ、玉子焼き、スナップえんどう、れんこん

彩りと食感のバランスにこだわった具材を盛り付けた、

ひなまつり限定のちらし寿司です。

見た目にも華やかで、節句のお祝いの食卓を明るく演出します。

早割特別価格 830円（税込）

※通常価格 880円（税込）

銀政のひなちらし：早割特別価格 830円（税込）■お家で手巻き寿司セット

みんなで巻いて楽しめる、人気の手巻き寿司セット。

ひなまつりのお祝いを、より賑やかに演出します。

【セット内容】

生サーモン、まぐろ、はまち、いか、茹で海老、上あなご、玉子焼き、ほたて、きゅうり、自家製ツナマヨ、

いくら、ねぎとろ、巻き寿司用しゃり、巻き寿司用海苔（15枚）

早割特別価格 3,200円（税込）

※通常価格 3,400円（税込）

お家で手巻き寿司セット：早割特別価格 3,200円（税込）

【販売概要】

販売期間：2026年3月1日（日）・2日（月）・3日（火）

販売商品：ひなちらし／お家で手巻き寿司セット

販売店舗：寿司銀政 各店

※数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となる場合があります。

ご予約・お問い合わせ

ご予約は、公式ホームページでのネット注文または、各店舗へ直接電話にて承っております。

公式ホームページ：【公式】銀政 https://sushi-ginmasa.com/

握り寿司お持ち帰り『銀政』について

お持ち帰りでは「家庭の食卓を豊かに」、店内では「もう一つの家庭の食卓」をコンセプトに、

特別な日のお祝いや、大勢での集まりはもちろん、日々のお食事に私たちは最高のお寿司を提供いたします。お寿司は注文いただいてからご用意することで、お客様のもとへできたての美味しさをお届けしていきます。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp