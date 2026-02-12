ヒルトン日本初、ヒルトン・ラグジュアリーブランド LXRホテルズ＆リゾーツ世界初「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丹下 慎也、以下「東急リゾーツ＆ステイ」）は、京都市北区で運営するラグジュアリーホテル「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」（総支配人：佐野 洋一、以下「ROKU KYOTO」）が、このたび世界的権威のあるトラベルガイド「Forbes Travel Guide 2026」ホテル部門において、最高評価である5つ星を獲得したことをお知らせいたします。

本受賞は、ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ＆リゾーツ」において、世界18軒のホテルの中で初、また日本国内のヒルトン33軒のホテルとしても初となる5つ星獲得です。

ROKU KYOTOは、ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ＆リゾーツ」のアジア太平洋地域初のホテルであり、京都におけるヒルトンブランド初のホテルとして、2021年9月に開業いたしました。

京都市北部の鷹峯三山の麓、400年以上前に本阿弥光悦が芸術村を築き、多くの才能ある芸術家を世に輩出してきた琳派発祥の地・鷹峯に位置し、「Dive into Kyoto」をタグラインに、リゾートでの滞在を通じて「知る人ぞ知る京都の魅力」をお届けしております。洛北・鷹峯の豊かな自然と四季折々の美しさ、ROKU KYOTOの上質なホスピタリティが織りなす “ここにしかない体験” は、世界中のお客様から高い支持をいただいております。

ROKU KYOTOは、2021年9月の開業以来、世界的に権威あるアワードを数多く受賞してまいりました。「Forbes Travel Guide」では、2024年、2025年に4つ星、2026年には5つ星と3年連続での高い評価を獲得。今回の5つ星は、ラグジュアリーホテルとして最上級のおもてなしと卓越した体験価値を提供していることを示す、最高位の評価です。さらに、2025年には米国旅行誌『Conde Nast Traveler』が発表する「Readers' Choice Awards 2025（リーダーズ・チョイス・アワード2025）」において、日本のホテル部門第6位を受賞。「ミシュランガイドホテルセレクション」でも2024年から2年連続でミシュランキーを得ております。

また、東急リゾーツ＆ステイが運営するホテルのうち、栃木県日光市の「鬼怒川渓翠」も、「ミシュランガイドホテルセレクション」で2年連続でのミシュランキーを獲得いたしました。ROKU KYOTOや鬼怒川渓翠といった受賞歴のある施設をはじめ、全国でホテルやリゾートを展開する東急リゾーツ＆ステイは、美しく豊かな文化を有する日本が世界から高い評価を受け注目を集める中、国際基準の高品質と和の心を体現したきめ細かなおもてなしを提供してまいります。

今後も、東急不動産および東急リゾーツ&ステイは、その土地に根差した伝統文化や歴史、豊かな自然といった地域の魅力に温かなホスピタリティを添えた開発・運営に取り組み、人生の大切な思い出としてお客様の心に残る体験をお届けできるよう、いっそう努めてまいります。

■受賞について

Forbes Travel Guideは、世界中のラグジュアリーホテル、レストラン、スパを対象に、厳格かつ匿名の評価基準に基づき格付けを行う、世界的に高い評価を受けるガイドです。本アワードにおける5つ星獲得は、施設の豪華さのみならず、サービスの質、ホスピタリティ、そして一貫した体験価値が最高水準であることを示しています。なお、東急不動産ホールディングスグループが運営するホテルにおいて、Forbes Travel Guideで5つ星を獲得するのは本件が初めてとなります。

■「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」について

かつて京都の芸術家たちが集い、独自の文化を育んだ歴史ある地「鷹峯」。その地に存在した“芸術村”の精神にインスピレーションを得て誕生したのが、ROKU KYOTOです。「鷹ヶ峰」「鷲ヶ峰」「天ヶ峰」の三座を総称する鷹峯三山の麓に位置し、敷地内には天神川が流れる、静謐で豊かな自然環境に包まれ、平安時代に紙を漉く紙座が存在したこの土地の歴史にちなみ、「漉（ろく）」という言葉をホテル名に冠しています。「Dive into Kyoto」をタグラインに掲げ、京都の奥深い歴史や文化、自然に身を委ねることで、より本質的な京都体験へと誘います。

インテリアデザインには、世界有数のリゾート地で数多くのラグジュアリーホテルを手がけてきたBLINK Design Groupを日本で初めて起用。本阿弥光悦の芸術村から着想を得た「Artist Residence（アーティスト・レジデンス）」をコンセプトに、京都の伝統美を現代的に再解釈した空間を創出しました。また、LXRホテルズ＆リゾーツならではのブランドシグネチャープログラムを通じて、この地に息づく物語や精神性を丁寧に織り込み、文化と伝統に触れ、五感を刺激し、心身を解きほぐす、唯一無二のラグジュアリーな体験を提供しています。

■「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts」概要

名称：ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts

開業日：2021年9月16日（木）

所在地：京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1

交通アクセス：JR東海道本線「京都」駅から車で約30分、

京都市営地下鉄「北大路」駅から車で約15分

客室数：114室

料飲施設：レストランTENJIN

スパ施設：THE ROKU SPA

総支配人：佐野 洋一

建築設計：株式会社東急設計コンサルタント

インテリアデザイン：BLINK Design Group Pte Ltd

施工：株式会社竹中工務店 京都支店

運営会社：東急リゾーツ＆ステイ株式会社

公式サイト：www.rokukyoto.com(https://www.rokukyoto.com/)

Facebook：www.facebook.com/roku.kyoto.lxr(https://www.facebook.com/roku.kyoto.lxr)

Instagram：www.instagram.com/roku.kyoto/(https://www.instagram.com/roku.kyoto/)

■東急不動産株式会社について

東急不動産は、東急不動産ホールディングス株式会社の中核企業として渋谷に拠点を有する総合デベロッパーです。東急不動産ホールディングス株式会社が 2021年5月に発表したグループ指針となる長期ビジョン「GROUP VISION2030」と 2025年5月に発表した「中期経営計画2030」の実現に向け、多様なソリューションメニューに基づく豊富な実績や、幅広い事業領域を活かしたグループ連携、パートナーとの共創により、ありたい姿である「価値を創造し続ける企業グループへ」の実現を目指しています。都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業などを幅広く展開しており、長期経営方針のテーマとして「環境経営」を掲げ、社会に貢献する不動産会社として、都心だけでなく地方での事業展開にも注力しています。

■東急リゾーツ＆ステイ株式会社について

東急リゾーツ＆ステイ（https://www.tokyu-rs.co.jp/）は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に広がる運営施設を展開しています。

1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約680万人にのぼります。

こうした実績とノウハウ、地域・行政・お取引先との長期的な関係構築や新たなことへの挑戦する姿勢を強みとして、出会うすべての人へ日本各地の魅力を伝え、”楽しい”を提供していくことを目指しています。