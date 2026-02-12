『ソニックレーシング クロスワールド』 無料アップデート「アイアイ」本日2月12日（木）配信開始！40％OFFで購入できるセールも開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデート「アイアイ（『スーパーモンキーボール』）」の配信を本日2026年2月12日（木）より開始しました。また、2月13日（金）より期間限定のコラボイベント「スーパーモンキーボールフェスタ」を開催予定です。イベント期間中にフェスタポイントをためると、コラボイベントならではの特別なゲーム内アイテムが手に入ります。

さらに、無料アップデート「アイアイ」を紹介する映像を公開いたしましたのでぜひご覧ください。

なお、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップでは、『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40%OFFでご購入いただけるセールを開催中です。ぜひお買い求めください。

アイアイ トレーラー

https://youtu.be/EXbf1CcIxxg

■無料アップデートで「アイアイ」参戦！

無料アップデートで、レーサー「アイアイ」と、オリジナルマシン「バナナクルーザー」が追加されます。また、『スーパーモンキーボール』の楽曲4曲がジュークボックスに追加されます。一部の楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとしてお楽しみいただけます。

レーサー：アイアイマシン：バナナクルーザー

【追加楽曲】

「Race」

「Menu Theme」 ※レース中BGM設定不可

「Jingle from Super Monkey Ball Banana Rumble」 ※レース中BGM設定不可

「Banana Farm」

■コラボイベント「スーパーモンキーボールフェスタ」を期間限定で開催！

2月13日（金）より、期間限定で「スーパーモンキーボール」コラボを記念した特別なイベントを開催します。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースです。「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑みます。イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが手に入ります。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしましょう。

開催期間：2026年2月13日（金）9:00 JST～2月16日（月）8:59 JST

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

※セーブデータを削除した場合、それまでにフェスタで獲得した報酬も削除されてしまいます。フェスタの報酬を再度獲得することはできませんのでご注意ください

■『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFF! 2月オススメセール開催中！

PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップでは、『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションがお得な価格で購入可能なセールを開催中です。ぜひこの機会にお買い求めください。

購入はこちら(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=snc)

■ゲーム内で使用できる「SONIC ART」 シャドウ（桜）ステッカー配布中！

2026年2月13日（金）から2月27日（金）までに『ソニックレーシング クロスワールド』をプレイされた方全員に、ゲーム内のマシンカスタマイズで使用できる「SONIC ART」 シャドウ（桜）ステッカーをプレゼントいたします。全プラットフォームが対象となりますので入手をお忘れなく！

配布時期：2026年3月19日（木）9:00JST～

※獲得にはインターネットログインが必要になります。タイトル画面からトップメニューに遷移した際に、受け取りいただけます。

プレゼントアイテム：シャドウ ステッカー

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版（2026年4月10日（金）発売予定）

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。