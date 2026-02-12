令和６年能登半島地震から２年

日本赤十字社神奈川県支部

令和６年元旦に発生した能登半島地震の発災から２年の月日が経ちました。

当支部では、発災直後の１月４日から救護班を現地へ派遣し、巡回診療など医療救護活動を行ました。

また、義援金の受付も同日より始まり、現在も継続しています。

災害時に赤十字が迅速に活動できるのは、皆さまからお寄せいただくご寄付のおかげです。

皆さまからのご寄付には「活動資金」と「義援金」があります。

国内で災害が発生した際、それぞれどのように使われるのか、違いをご紹介します。

活動資金とは…

例えば、

医療救護班やこころのケア班などを現地へ派遣する。

毛布や安眠セットなどの救援物資を配布する。

など、赤十字が行う被災者支援活動に使われます。

義援金とは…

お預かりした義援金は、その全額が被災者の方々へ金銭として届けられます。

日本赤十字社は、受付窓口の一つとして義援金をお預かりし、各被災都道府県に設置される「義援金配分委員会」を通じて被災者へ公平に配分されます。

なお、義援金は日本赤十字社が行う緊急支援や復興事業には使用されません。

また、受付を行う義援金は災害ごとに定められており、皆さまには支援したい災害を選んでご

協力いただいています。

