ミズノ、インド・ムンバイに初進出

ミズノ株式会社

ミズノ インディアが入居する R Squareビル

ミズノは、2026年2月、インド・ムンバイに初の事業所「Mizuno India（ミズノ インディア） Private Limited（以下、ミズノ インディア）」を開設しました。インド国内でのスポーツ用品の製造(OEM)と販売を本格的に開始し、スポーツ文化の発展に寄与するとともに、世界最大級の成長市場においてブランド認知度向上とシェア拡大を図り、当社のグローバル事業成長を加速させます。

事業所開設の背景と目的

インドは世界最大の人口を有し、急速な経済成長とともにスポーツ市場が拡大しており、2030年までのスポーツ市場の年平均成長率は10～12%と予想されています。2018年にインド政府が開始した国家プログラム「Khelo India(ケロ・インディア)」は、国内のスポーツ文化を草の根レベルで振興し、スポーツ大国として確立することを目的としており、多くの国民のスポーツ参加促進が見込まれています。

歴史的に世界との結びつきが強く、流行の発信地として知られるムンバイを拠点に、現地生産・販売を推進し、競争力を高めるとともに、ブランド認知度の向上を図ります。

中期目標と戦略

「ミズノ インディア」は2030年に売上高で約1,620万米ドルを目標とします。2026～2027年を初期市場開拓期と位置づけ、マーケティング活動の拡充、現地生産体制の強化、EC市場への積極的な参入を通じてブランド認知度と市場シェアの拡大を狙います。

具体的には、クリケットやバドミントンに加え、ランニングカテゴリーの展開を本格化し、インド市場におけるコア競技領域を段階的に拡張していきます。プロ選手や競技団体とのパートナーシップを推進するとともに、都市部を中心に拡大するランニング人口を取り込み、パフォーマンス志向の商品の展開を強化します。

また、インド政府が推進する「Make in India」政策に対応するため、将来的には売上額の30%以上を国内調達で賄い、価格競争力と迅速な供給体制を強化した上で中期目標達成を目指します。

ミズノグループは、連結での海外売上比率を2025年3月期時点の39％から、2028年3月期時点で45％まで上げる中期目標を掲げており、今回のインド進出が目標達成に向けた重要な一歩となります。

Mizuno India Private Limited CEO 水野真輔のコメント

ミズノは、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」というパーパス、「ええもんを世界に届け続ける」というビジョンのもと、スポーツの価値を最大化し、社会への貢献を実現するため、インド市場への参入を決定しました。

インドではクリケットが非常に人気のあるスポーツです。クリケットは、当社の祖業である野球の前身とも言われる競技であり、この地でスポーツを広めていくこと自体が、当社のパーパスである「社会への貢献」の実現に直結すると考えています。日本発のブランドとして、スポーツを通じてインド社会に大きな価値をお届けできることを誇りに思っています。

私どもは、愚直に磨き上げてきたテクノロジーとクラフトマンシップをもって、インドの皆さまに満足いただける製品と体験を提供できるようまい進していきます。



記

会社名：Mizuno India Private Limited

所在地：Suite 16, 13th Floor, R Square, Andheri Kurla Road, Near Chakala Metro Station,

JB Nagar, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra, India

事業内容：スポーツ用品の製造（OEM）・販売

設立目的：インドにおけるスポーツ文化の発展に寄与し、海外売上構成比率向上

中長期目標： 初期市場開拓期（2026～2027年）に先行投資

2028年黒字化

2030年売上高：約1,620万米ドル、営業利益率10％を目指す

ミズノ株式会社との資本関係：子会社

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799