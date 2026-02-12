日本パフテム株式会社が建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム「パフテムフォームシリーズ」の製品情報を「省エネ検討WEBサービス」で提供開始。

日本パフテム株式会社

日本パフテム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野修吾）は、株式会社one building（本社：東京都目黒区、代表：金田真聡、桑島隼也）が提供する非住宅建築向け外皮性能検討Webサービス「省エネ検討WEBサービス」上において、建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム「パフテムフォームシリーズ」の製品情報の提供を開始しました。

本サービスは、従来複雑で専門性が高いイメージであった省エネ計算が、設計の実務担当者自身によりWEBブラウザ上で簡易かつスピーディーに計算・建築物の省エネ適判の把握を行うことができ、経済的・時間的コストの大幅低減効果が期待できるもので、2025年4月の省エネ基準適合義務化による省エネ性能確認に係るコスト・業務負担の低減に大いに貢献するものです。

本サービスは断熱分野に強みをもつ高島株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高島幸一）構築のスキームのもと、硬質ウレタンフォームの専門メーカーである当社を含め、専門性の高い断熱分野建材各社との連携により実現した画期的なシステムです。

■日本パフテムの断熱材 × 「省エネ検討WEB」 で得られる価値

今回のデータ連携により、設計者は「省エネ検討WEB」上で、吹付け硬質ウレタン断熱材の特性を最大限に活かした以下のメリットを得られます。

- 仕様値の自動反映による「検討の高速化」吹付け硬質ウレタンフォーム「パフガードパフテムフォームシリーズ」の製品名・厚み・熱伝導率などを選定画面から直接呼び出せるため、煩雑な手入力の手間を省き、外皮計算のスピードを飛躍的に高めます。- 断熱欠損を抑えた「実効性能」に基づく高精度な評価“隙間のない密着・充填”という吹付け工法ならではの断熱性能を前提としたシミュレーションが可能になり、より実現場の実態に即した精緻な外皮性能評価を実現します。- 複雑な部位への対応を前提とした「手戻りのない設計」梁、柱、配管周りなど、納まりの制約が多い非住宅建築においても、吹付け硬質ウレタンフォームの充填性を考慮した計画を初期段階から立てられます。これにより、実施設計段階での仕様変更（手戻り）を防ぎます。- プラットフォーム上での「最適な工法比較」他の断熱材との性能・コストの比較検討がクラウド上でスムーズに行えるようになり、物件ごとの最適解をデータに基づいて導き出せます。- 実在製品データによる「提案の説得力向上」裏付けのある製品スペックに基づいた計算結果を提示することで、クライアント（施主）への省エネ性能説明における信頼性と説得力が向上します。

特に納まりの制約が多い非住宅建築において、施工後の断熱・気密の実効性能を高めやすい「吹付け断熱材」を設計初期から手軽にシミュレーションできるようになったことは、省エネ適合判定へのスムーズな対応やZEB化を目指す設計実務において極めて大きな意義を持つものと期待されます。

▼断熱材製品について詳しくはこちら

https://www.puftem.co.jp/service/architecture/

▼「省エネ検討WEB」についてくわしくはこちら

https://link.bimsustainaforenergy.jp/4ahTjEq

実際の操作画面でご体験いただけるセミナーを開催します。

実務での活用ポイントをわかりやすく紹介します。

【新機能や入力デモ「省エネ検討WEBサービス」オンライン説明会】

新しい機能や活用方法をご紹介する「省エネ検討WEBサービス 活用セミナー」を開催いたします。

初めて本サービスに触れる方向けの「概要・機能紹介編」と、すでにサービス説明会に参加された方向けの「入力フロー体験編」の2種類の内容をご用意しており、検討段階に合わせてご参加いただけます。

開催日

（１） 初めての方向け｜概要・機能紹介編

2026年2月13日（金）10:00-11:00

2026年2月17日（火）10:00-11:00

（２） 参加済みの方向け｜入力フロー体験版

2026年2月13日（金）14:00-15:00

2026年2月19日（木）16:00-17:00

※（１）・（２）それぞれの番号内では同じ内容を実施します。



開催形式：Zoomによるオンラインウェビナー

参加費用：無料（事前登録制）

参加上限：500名

▼セミナーのお申し込みはこちら

https://bimsustainaforenergy.jp/seminar/seminar2602-kentoweb

※お申込み後、Zoomより視聴URLを記載したメールが届きます。

■ 吹付け硬質ウレタンフォーム

吹付け硬質ウレタンフォームは「強力な自己接着力」という大きな特性を生かした、現場にて吹付け施工が可能な唯一の発泡プラスティック系断熱材です。国内において50年ほどの歴史をもちながら、特にマンションなどの鉄筋コンクリート構造の建築物において現在でも断熱材としてファーストチョイスの位置づけであることからもその性能・信頼性が唯一無二の存在であることを示しております。

吹付け硬質ウレタンフォームは液体材料を対象面に吹き付けることで瞬時に発泡・硬化し、「高い気密性」と「非常に熱を伝えにくいガスの気泡内封入による高い断熱性」の相乗効果で優れた断熱性能を発揮します。

液体材料の吹付けによる施工なので、施工効率が高い事や、吹付け対象面の形状を選ばず、断熱欠損が少ないことも大きな特長です。

■ 日本パフテムについて

当社は硬質ポリウレタンフォームの原液開発・製造から供給までを一貫して行うウレタン専業メーカーであり、独自の配合技術を基盤に、高断熱・高気密な建築空間を実現する製品開発に長年取り組んできたリーディングカンパニーです。

創業以来、技術先行型企業として、フロン類を一切使用しないノンフロンシステムをいち早く確立し、近年では炭化ウレタン「パフガード」で建築中の火災安全性という新たな価値とバイオマスマーク取得の環境性能の両立を実現するなど、時代の要求に即した斬新な製品開発と、使い手をはじめとしたステークホルダーの皆様の満足度向上を目指しております。建築物のZEB化・ZEH化が更に推進される今後は専業メーカーとして一層その存在感を打ち出すことを期待されております。

■パフテムフォームシリーズ

- パフテムフォームシリーズは建築物の幅広い断熱分野において、各用途に最適化した製品群をご用意しております。非住宅分野・定温/低温倉庫分野においては、本計算システム登録の「パフガード」と「パフピュア―エースシリーズ」をご用意しております。いずれも発泡剤にHFO（ハイドロフルオロオレフィン）を使用した高い断熱性能をもち、地球環境にやさしいノンフロン品です。- 吹付け硬質ウレタンフォーム「パフテムフォームシリーズ」は優れた熱伝導率0.026W/(m・K)〈JIS規格値〉と施工性を併せ持つ現場発泡断熱材です。- 「パフガード」は汎用品であるパフピュア―エースの基本性能に加え、建築中の火災安全性を付与した延焼防止型の「炭化ウレタン」という新しいカテゴリーの吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材です。さらに、植物由来原料配合によりバイオマスマークを取得した環境配慮品で、カーボンニュートラルにも貢献する革新的な製品です。- 「パフピュア―エース」は豊富な実績を持つノンフロンの汎用タイプで、その省エネルギー性能は、住宅分野にとどまらず、非住宅分野における省エネルギー基準適合やZEBの推進にも貢献します。

■ 会社情報

【日本パフテム株式会社】

硬質ウレタンフォーム断熱材の専業メーカー。独自配合の原液と自社一貫製造体制を強みに、ビル・マンション・商業施設・木造住宅など幅広い建築分野へ吹付け硬質ウレタンフォームを提供。気密性・断熱性・難燃性を兼ね備えた省エネ建材として採用が進んでいます。

URL：https://www.puftem.co.jp

【株式会社one building】

株式会社one buildingは、テクノロジーで建築の未来をデザインするClimate Tech企業です。デジタル技術で建築情報を統合・活用し、持続可能な社会の構築を目指しています。建物の性能最適化と長寿命化を実現するサステナブル建築の標準化を推進し、次世代の建築をリードします。

URL：https://one-building.co.jp

【高島株式会社】

当社は、創業110年の歴史で培った多角的なネットワークと提案力を基盤に、建材、産業資材、電子・デバイスを展開する「機能商社」です。建材分野においては、省エネ基準の適合義務化を見据えた設計支援や省力化ソリューションの提供に注力しています。「事業を通じて社会に貢献する」という企業使命のもと、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に寄与してまいります。

URL：https://www.tak.co.jp

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

日本パフテム株式会社

ウレタンシステム営業部

電話： 03-3255-8260