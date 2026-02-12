【都ホテル 博多】感謝と歓迎の想いを伝える『歓送迎会プラン』販売開始

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 博多（所在地：福岡市博多区博多駅東2-1-1）は、出会いと別れの季節に合わせた「歓送迎会プラン」の販売を本日より開始しました。異動や送別、歓迎の場といった春ならではのシーンはもちろん、部署でのお集まりや親しい方との会食など、さまざまな集いの場でご利用いただけます。

写真は2名様分

本プランでは、会話を楽しみながらお召し上がりいただけるお料理をご用意し、集いの時間をより豊かに演出します。幅広い年代のお客さまに親しみやすい内容でありながら、ホテルならではの上質さと感じていただける内容に仕上げました。歓送迎という大切な節目の場にふさわしく、料理を囲みながら自然と会話が弾む、和やかなひとときをお過ごしいただけます。

お料理はシェアしながら楽しめる大皿スタイルでご用意。オードブル盛り合わせや日替わりのサラダ、メインにはしっとりと焼き上げたローストビーフなど食べ応えと華やかさを兼ね備えたメニューを取り揃えました。

都ホテル博多では今後もさまざまな利用シーンに寄り添ったプランを通じて、お客さまの大切な時間をより心地よく、気軽に楽しめる上質なひとときをご提案してまいります。

■概要

１．名 称： Le Ciel Bleu 歓送迎会プラン

２．期 間： 2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

３．店 舗： 13F Le Ciel Bleu

４．時 間： ランチタイム：11：30～15：30（最終入店13：00）

ディナータイム：17：30～23：00（最終入店20：30）

５．料 金： お1人様 9,000円

120分のフリードリンク付き（ドリンクL.O.30分前）

６．内 容： 【お料理】

●オードブル盛り合わせ

●日替わりサラダ

●温製オードブル盛り合わせ

●ローストビーフ

●パン

●本日のデザート

【フリードリンク】

ビール／スパークリングワイン／カクテル／ワイン（赤・白）／焼酎／ウイスキー／

ソフトドリンク

■都ホテル 博多

都ホテル 博多は2019年9月22日、「緑と水と光のホテル」としてリニューアルオープンしました。ビル全体が豊富な緑の植栽で覆われ、上層階の外壁を滝が流れ落ちる斬新なデザイン。夜間は建物全体がライトアップされ、博多駅前の新たなランドマークホテルとなっています。

博多駅直結、徒歩1分という都心にありながら、屋上にはオープンエアの「泳げる天然温泉」であるプール付きスパを設置。さらに客室は全室30平方メートル 超で、全ての客室に洗い場付きのゆったりとしたバスルームを備えています。アクティブな旅にも、リラックスの旅にも適した、「都心のリゾート」を楽しめるラグジュアリーホテルです。

■Le Ciel Bleu ル シエル ブルー

都ホテル博多の最上階に位置するオールデイダイニングです。大きな窓から広がる景色と落ち着いた空間が、ゆったりとした時間を演出します。シェフが趣向を凝らして作り上げた料理とともに、昼は明るく心地よいひと時を、夜は夜景とともに特別感ある時間をお楽しみいただけます。記念日やご会食をはじめ、さまざまなシーンにご利用いただけるレストランです。

※写真はすべてイメージです。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予め係にお申し出ください。

※料理内容は予告なく変更になる場合がございます。

※営業日および営業時間を変更する場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。

■ご予約・お問い合わせ先

都ホテル 博多 13階 Le Ciel Bleu TEL：092-441-3113

URL：https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/restaurant/13f-restaurant/