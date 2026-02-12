ホロライブ×狭山スキー場 コラボイベント「Sayama hololive Snow Party」を開催！
西武レクリエーション株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：依田龍也）が運営する狭山スキー場（埼玉県所沢市）では、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する女性 VTuber グループ「ホロライブ」の中でも“雪”を連想させる名前や色を持つ「白上（しらかみ）フブキ」「白銀（しろがね）ノエル」「雪花（ゆきはな）ラミィ」の３名が狭山スキー場を彩るコラボレーションイベント【Sayama hololive Snow Party】を2026年2月26日（木）～3月29日（日）の期間限定で開催します。
本イベントでは、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや特典付チケットを販売するほか、ミニゲームや謎解きラリーの実施もございますので、普段スキー・スノーボードに馴染みがない方でも気軽に楽しむことができます。また、イベント限定の特典が付いたコラボフードやドリンクも充実しておりますので、お腹も心も満たされるひとときをお過ごしいただけます。ウィンターシーズン真っ只中、ここでしか体験することのできないファン必見のコラボイベントをぜひ満喫してください。
＜Sayama hololive Snow Partyイベントについて＞
■チケット風イラストカード付「コラボチケット」販売
【料 金】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/54_1_3e133f591abf0c76305f70fd47568b5b.jpg?v=202602120251 ]
※チケットは当日チケットカウンターでお買い求めください。
【特 典】
１.チケット風イラストカード
本イベント限定“スキー滑走券風”の描き下ろしカードです。
２. 謎解きラリーブック
コラボチケットについてくるラリーブックで謎解きに挑戦！
すべてクリアすると特典として、箔押しカード（B6）２枚セットをプレゼント！
クリア特典
※謎解きラリーブックは、館内売店でもご購入いただけます。（1,500円/１冊）
■コラボフード＆ドリンクが登場！
狭山スキー場でしか食べられないイベント限定のコラボフード・ドリンクを販売します。
さらに、対象のフードまたはドリンクを1点ご注文ごとに、オリジナルコースターを特典としてプレゼントいたします。
※特典のオリジナルコースター(全６種)はランダムでのお渡しとなりお選びいただけません。
【販売場所】
ゲレンデ売店、キッチンカー（TETOカレー）
【販売時間】
11：00～17：00
オリジナルコラボグッズ販売
狭山スキー場をイメージして描き下ろしたイラストを使用したグッズを販売します。
定番のアクリルスタンドや缶バッジといったキャラクターを身近に感じられるグッズから、大判タオルや温感マグカップなどおうちで使えるものまで、様々なオリジナルグッズとともに素敵な時間をお過ごしください。
【商品ラインナップ】
【販売場所】館内売店
【販売時間】10：00～20：00
ミニゲームコーナー
誰でも気軽にできる「雪玉おとし」や「雪玉ころがし」といった雪をモチーフにした狭山スキー場ならではのミニゲームに挑戦して、ぜひ景品をゲットしてください！
【内 容】
・雪玉おとし
・雪玉ころがし
【場 所】
ゲレンデ縁日コーナー
【価 格】
600円/１回
【景 品】
ゲームの内容によって景品が変わります。
※景品はすべてお選びいただけます。
【時 間】
10：00～19：00
雪玉おとし
雪玉ころがし
コラボ VIP ROOM
オリジナルイラストを使用し、装飾したコラボ有料席を販売します。
【価 格】
1名さま：3,000円/1時間/1室
※1名追加ごとに＋2,000円 最大6名までご利用いただけます。
【特 典】
タペストリー １個/1名
ボイスカード 1枚/1名
コラボルームチケット販売サイトはこちら！ :
https://www.asoview.com/channel/ticket/4oH179Pw5V/ticket0000048169/
〈販売開始日〉 2026年2月16日（月）12時00分～
イベント特設サイト :
https://atfes.com/contents/snowparty
■ホロライブとは
「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性 VTuber グループです。YouTube を中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースや Billboard JAPAN Hot 100 にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。
・公式サイト
https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) ・ X
https://x.com/hololivetv
(C) COVER
◎イベント諸注意事項
※混雑時には、長くお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※料金はすべて税込みです。
※画像はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。
※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※コラボグッズの販売時間は通常の売店時間と異なる場合がございます。
狭山スキー場 営業概要
【所在地】〒359-1153 埼玉県所沢市上山口2167
【ゲレンデ】全長約300m、幅約30m、平均斜度約7度、最大斜度約15度
【交通】（電車）西武鉄道狭山線・山口線（レオライナー）「西武球場前」駅徒歩約3分
（ 車 ）関越自動車道 所沢I.C.から約12km（約30分）
圏央道 入間I.C.から約10km（約20分）
狭山スキー場公式サイトはこちら！ :
https://sayamaski.jp/