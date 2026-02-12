ENEOS野球部による2025年度社会貢献活動について

ENEOS株式会社

ENEOS野球部は、地域社会への貢献活動の一環として、2025年度に全11回の野球教室を開催しましたので、お知らせいたします。

ENEOS野球部は、毎年11月から1月の社会人野球のシーズンオフ期間を利用し、活動拠点としている川崎市中原区やENEOSグループ事業所近隣グラウンドなどにて、小中高生を対象に野球教室を開催しています。今年度の野球教室では、ENEOS野球部の監督、コーチをはじめ、現役選手が守備・バッティングの指導にあたり、計481名の小中高生に技術のみならず野球の魅力を伝えました。

当社は、ENEOSグループの行動基準の一つに「社会貢献活動を通じて、市民社会の発展に貢献する」ことを掲げており、今後も「野球競技」を通じたスポーツ振興および次世代の育成を積極的に推進してまいります。

＜ENEOS野球部ホームページ 2025年度社会貢献活動＞

https://www.eneos.jp/baseball/social-contribution/2025.php

＜野球教室の様子＞以 上