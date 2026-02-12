相模原アクセラレーションプログラム採択企業が、ペット共生社会の新しい食体験モデルの実証実験を2/15(日)に実施します！

相模原市役所


　相模原市では、優れたアイデアを持つ成長意欲の高い人材を相模原市から輩出すると共に、将来、株式公開等を目指す起業家の育成を目的とし、スタートアップや起業家を伴走支援し、事業成長を促進させる「相模原アクセラレーションプログラム」（通称SAP）※に取り組んでいます。


　このたび、本プログラムで採択されたスタートアップ企業である ＰｅｔＢｉｔ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原 一樹）が、愛犬とオーナーが共に食を楽しむ「共食」に向けての実証実験イベントを令和８年２月１５日（日）に開催します。


　当実証実験では、Wan La vie ～愛犬とオーナーが共に食を楽しむ～空間の提供　をテーマとし、


「愛犬と共に食を楽しむ」というコンセプトの検証、および提供メニューの市場検証を目的とし、地域食材の活用を通じた経済活性化と、ペットがより自然に社会に溶け込む「新しいペット共生社会」のモデルケース構築を目指します。



・開催概要

●日時：令和８年２月１５日（日）　１１：００～１６：００
●会場：カフェ＆イベントスペース　カドナリ（相模原市緑区小渕1707 創和ビル 1F）

https://maps.app.goo.gl/HuAqeRhADqwGe8aB7



●内容：

愛犬とオーナー向けのギリシャ料理を提供し、愛犬とオーナーが共に旬の食材を分かち合う食体験イベント



●提供メニュー：

当日は、地域食材を使用した優しいメニューをご用意します。


メインメニュー⇒ギリシャ伝統料理「ムサカ」Wan La vieスタイル


相模原産の地元の食材をふんだんに使用。愛犬の健康を考慮しつつ、オーナーも満足できる本格的な味わいに仕上げた「共生の一皿」です。



【Wan La vie（ワンラビ）について】

地域や旬の食材を生かし、シンプルで慈悲深い味わいを大切に、愛犬とオーナーが共に味わう一皿を提供する、株式会社PetBitが展開するブランドです。


家族や友人と食卓を囲むような温かい時間を、愛犬とともに過ごせる社会を目指し、無形文化財であるギリシャ料理を中心に、健康的で優しい食事を提供しています。





・実証の目的

本イベントを通じて、以下の3点を検証・推進します

・コンセプト検証： 飼い主と愛犬が同じ料理を分かち合うことによる情緒的価値の確認


・商品検証： 地域食材を用いたメニューの嗜好性および品質の評価


・地域活性： 相模原市緑区（藤野エリア）の食材や拠点を活用した、地産地消の促進


■取材をご希望の場合は、直接会場までお越しください。


※相模原アクセラレーションプログラムの詳細については、下記公式ホームページをご確認ください。


https://sogyo.city.sagamihara.kanagawa.jp/sagamihara-acceleration-program/