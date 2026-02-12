カイテク、神奈川県と介護人材等の確保に関する連携協定を締結

カイテク株式会社

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史、以下「当社」）は、2026年2月10日に神奈川県（知事：黒岩 祐治）と「介護人材等の確保に関する連携協定（以下「本協定」）」を締結しました。本協定は、神奈川県と当社が緊密な連携を図り、 県内における介護人材等の確保に関する取り組みを推進することを目的としています。

協定締結に至った背景

神奈川県では、2026年度（令和8年度）には約17,000人の介護職員が不足し、さらに2040年度（令和22年度）には約43,000人の介護職員が不足することが予測されています（※1）。このような状況の中、資格や経験を有しながらも、育児や介護、ライフスタイルの変化等を理由に、働きたくても働くことができていない「潜在介護人材」に、いかに現場で再就労していただくかが、重要なテーマとなっています。

当社は、介護・看護などの有資格者に特化したスポットワークサービスとして、求人掲載数およびアプリ利用率においてNo.1の評価（※2）を獲得しており、多くの介護事業所および有資格者から選ばれてきました。必要な時に、必要な時間だけ、即戦力となる人材を確保できる仕組みは、人材不足という現場課題への有効な選択肢として活用が広がっています。

こうした当社の取り組みとノウハウが、神奈川県の課題認識と合致したことから、このたび本協定の締結に至りました。

※1：令和６年度第１回 神奈川県社会福祉審議会「福祉人材の確保等について」

※2：介護・看護単発バイト求人アプリが掲載している1日あたりの平均掲載求人数における調査

調査期間：2025年10月30日～11月5日 / 調査機関：TPCマーケティングリサーチ株式会社 / 調査方法：オンラインリサーチ

介護・看護単発バイト求人アプリに関する利用率調査

回答者条件：介護・医療業務に就業中、または就業経験のある全国の15歳から99歳までの男女5,590名 / 調査期間：2025年10月30日～10月31日 / 調査機関：GMOリサーチ&AI株式会社 / 調査方法：オンラインリサーチ

本協定の概要

本協定に基づき、神奈川県と当社は、以下の事項について連携・協力して取り組みます。

- 神奈川県が実施する介護人材等の確保に関する事業の広報・周知- 潜在介護職や介護サービス事業者等に向けた、多様な働き方に関する理解促進- 介護従事者向け研修事業等の広報・周知- その他、介護人材等の確保および定着に資する取り組み

今後は、定期的な協議を通じて具体的な連携内容を検討していく予定です。

