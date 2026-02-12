エイトノットが『Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025』で三菱商事アワードを受賞

株式会社エイトノット

船の自動運転技術のスタートアップである株式会社エイトノット（本社：大阪府堺市、代表取締役：木村裕人）は、2026年2月6日（金）に、マレーシアのクアラルンプールで開催されたピッチイベント『Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025』において、三菱商事アワードを受賞したことをお知らせいたします。

『Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025』は、マレーシアを拠点にオープンイノベーション創出に積極的に取り組む6社の企業が、チャレンジオーナー企業として、他社との協業により解決を図りたい課題（チャレンジ）を設定し、日本・ASEANをはじめ、全世界の企業から課題に対する解決策の提案を募集するプログラムです。選出されたファイナリストはピッチイベントで直接提案を行い、その後、課題提示企業と協業しながら実際の課題解決に取り組みます。

Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025について

https://www.jetro.go.jp/malaysia/dx/fasttrack.html

当社は三菱商事株式会社が掲げる「ジョホール・シンガポール特別経済区におけるスマートシティ開発：いかにして高生産性なスマートシティを実現するか」という課題に対し、自律航行プラットフォーム「エイトノット AI CAPTAIN」活用可能性について提案いたしました。

当社が開発する自律航行技術を使用した、ジョホール・シンガポール・コーズウェイの混雑に対する代替交通としての自律航行フェリー運航や、リゾートアイランドにおける観光客向けの新たなクルージングパッケージの展開など、水上交通および観光分野での水上モビリティの活用構想です。

今後は三菱商事株式会社と協業し、ピッチでの提案内容の実現に向けて議論を開始する予定です。当社は引き続き、海洋分野のDXを通じて誰もが安全かつ効率的に海を活用できる社会の実現を目指してまいります。

【エイトノット AI CAPTAIN】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GQBeesWDMdE ]

株式会社エイトノット概要

エイトノットは小型船舶向け自律航行技術開発を中心に「海のDX」と「船舶のロボット化」を推進する船の自動運転技術スタートアップです。自律航行技術の実用化を通じて、船舶乗組員のサポートや船舶安全性の向上、運用コストの最適化を実現し、より身近なものにすることを目指します。高性能センサーやカメラで周辺状況を認識してAIが自動で最適な航路を選ぶ、自律航行プラットフォーム『エイトノットAI CAPTAIN』は、国内での実装を着実に増やしており、2027年には北米市場への進出を予定しています。

会社名 ：株式会社エイトノット

設立 ：2021年3月8日 役員：代表取締役CEO 木村裕人、取締役CTO 横山智彰

本社所在地 ：大阪府堺市北区長曽根町130番地42 S-Cube本館313号室

東京オフィス：東京都江東区亀戸1-16-8 鯨岡第一ビル3C

広島オフィス：広島県広島市中区上八丁堀7-1 HIOS HIROSHIMA 405号室

事業内容 ：水上モビリティの自律航行システム開発・販売

ウェブサイト：https://8kt.jp/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/8ktjp

Facebook：https://www.facebook.com/8ktjp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/8kt/?viewAsMember=true