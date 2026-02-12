～この春は、うれしいおトクが満開！～定期券やきっぷのお支払いでポイントがさらにおトクに貯まります！
- 2月下旬からは、イメージキャラクターの眞島秀和さんと山田杏奈さんが登場する「そこは、ビューカードでしょ。」の情報発信もスタートしますので、ぜひご覧ください。
ビューカード ゴールド
ビューカード スタンダード
１ モバイルSuica・えきねっとのご利用におトクなキャンペーン
■モバイルSuica×ビューカード 新規利用キャンペーン
期間：2026年2月16日（月）～4月30日（木）
概要：期間中にビューカード会員専用インターネットサービス「VIEW's NET」または「ビューカードアプリ」でエントリーのうえ、ビューカードで新規にモバイルSuica定期券を購入、もしくは新規にモバイルSuicaオートチャージを利用された方を対象に、総額1,000万ポイントのJRE POINTを山分けでプレゼントします。
さらに：JRE BANK口座をビューカードの引落口座に設定、もしくは即時発行（バーチャルカード）により入会したビューカードでお支払いの場合は、それぞれ山分けポイント数を2倍とします。
▼詳細・エントリーはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/msxview202602/
■えきねっと初めて利用でJRE POINTプレゼントキャンペーン
期間：2026年1月30日（金）～4月30日（木）
概要：期間中に「VIEW's NET」または「ビューカードアプリ」でエントリーのうえ、ビューカードで初めてえきねっと（JRきっぷ）の予約時決済(ご利用金額合計が10,000 円以上)をされた方の中から、 抽選でJRE POINTをプレゼントします。
※即時発行（バーチャルカード）により入会したビューカードでお支払いの場合、キャンペーン期間中のえきねっと（JRきっぷ）の予約時決済のご利用金額合計が5,000円以上で対象となります。
さらに：即時発行（バーチャルカード）により入会したビューカードでお支払いの場合、抽選で外れてもWチャンスとして抽選を行います。
▼詳細・エントリーはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/eki-net202602/
「VIEWプラス」とは
モバイルSuica・えきねっとなどのJR東日本の対象サービスをビューカードで
ご利用いただくと、JRE POINTが通常よりもポイントアップするおトクなサービスです。
▼詳細はこちら
https://www.jreast.co.jp/card/point/save/viewplus.html
２ ビューカード 春の新規入会キャンペーン
ご入会のほか、モバイルSuicaのご利用やJRE BANK口座の設定などの特典条件をクリアするとさらにポイントが増えるおトクなキャンペーンです。
■ビューカード スタンダード 新規入会キャンペーン
ビューカードの定番！今回のご利用キャンペーンをおトクに
楽しみたい方、すぐ利用したい方におすすめ！
新規入会＆即時発行＆ご利用＆JRE BANK口座設定で
最大12,000ポイントプレゼント
「即時発行（バーチャルカード）」について
今回のご利用キャンペーンをおトクに楽しむならビューカード
スタンダードの「即時発行（バーチャルカード）」がおすすめです。 お持ちでない方でも、申込完了から最短５分で即時発行！
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewcardstandard.html
■ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン
高い還元率と限定特典！
新規入会＆ご利用＆JRE BANK口座設定で
最大30,000ポイントプレゼント
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewcardgold.html
■JRE CARD 春の新規入会キャンペーン
駅ビル等でお買いものをする方にオススメ！
新規入会＆ご利用＆モバイルSuica定期券ご購入＆JRE BANK
口座設定で最大12,000ポイントプレゼント
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/jrecard.html
■大人の休日俱楽部カード 春のオンライン入会キャンペーン
旅を楽しみたい方にオススメ！！
新規入会＆ご利用＆Suicaチャージで最大6,000ポイントプレゼント
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/otokyu.html
■ルミネカード オンライン入会キャンペーン
ルミネやニュウマンでのお買いものがおトク！
新規入会＆ご利用で最大4,000ポイントプレゼント
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/lumine.html
■ビックカメラSuicaカード 新規入会キャンペーン
ビックカメラでのお買いものがおトク！
新規入会＆ご利用で最大10,000円相当のビックポイント
さらに、ビックカメラを含む加盟店で、クレジット払い＆モバイルSuicaでの条件達成で2,000円相当のJRE POINTプレゼント
▼詳細・お申込みはこちら
https://www.biccamera.com/bc/c/super/okaimono/point/teikei/suica/
３ 情報発信について
ビューカードイメージキャラクターの眞島秀和さんと山田杏奈さんが登場する「そこは、ビューカードでしょ。」プロモーションを2月下旬から開始します。Web広告やJＲ東日本エリアの駅・列車内の広告に加え、テレビコマーシャルや街中のビジョン等、幅広い情報発信を予定しています。ぜひご覧ください。
参考 JR東日本のキャンペーンについて
JR東日本のおトクなキャンペーン「春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン」も同時開催されます。
▼詳細はこちら
https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/spring2026/ （2026年2月13日17時頃公開予定）
※「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。