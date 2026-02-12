未来を創るディープテック・スタートアップ候補者44名が集結！投資家・事業会社・CxO候補が、世界を変える大学発研究シーズと出会う一日「KSAC DEMODAY 2026」を4月14日開催

公益財団法人大阪産業局


https://ksac.site/next-pioneer-demoday2026/index.html



関西は歴史的に高い基礎研究力を誇り、多くのノーベル賞受賞者を輩出してきた地域です。2025年に新たな受賞者が選出されたこともその研究水準の高さを裏付けています。



関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC ※1）は、大学や研究機関の科学的発見や革新的なエンジニアリングを社会課題の解決に直結させる「ディープテック分野（※2）」において、研究成果の社会実装やスタートアップの創出をめざし、注目の研究者44名の成果発表会「KSAC DEMODAY 2026」を開催します。



大学の研究室から生まれる「大学発スタートアップ」は、単なる起業にとどまりません。数年、または十数年の研究を経て磨かれた核心的技術が、ビジネスと融合することで、世界を変える「ディープテック・スタートアップ」へと進化を遂げる可能性を秘めています。本イベントでは、「第2回KSAC-GAPファンド（※3）」に採択された研究者による熱気あふれるピッチと研究概要の展示を通じて、研究をビジネスへと昇華させる「共創の場」を創出します。



関西発、最前線の研究シーズに直接触れ、研究者本人と対話できるこの機会は、未来のビジネスを創出する強力な契機となります。新たなビジネスの種をお探しの企業・投資家の皆様、そして自らの手で研究を事業へ導きたいCxO（経営者）候補の皆様は、ぜひご来場ください。



※1 関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）とは、関西の大学・産業界・金融界・自治体等90以上の機関（2025年12月時点）が参画するプラットフォームです。地域や組織の枠を超えた連携により、大学発スタートアップの連続的な創出と、世界に伍するスタートアップ・エコシステムの構築をめざしています。公式サイト https://ksac.site/


※2 最先端の科学・技術研究を基盤に、社会や産業の根本的な課題解決をめざす技術分野


※3 KSAC-GAPファンド https://ksac.site/activity/corporate/



【KSAC DEMODAY 2026イベント概要】

◇日時


2026年4月14日（火）13：00～18：30（予定）



◇開催場所　


グランフロント大阪　北館B2階　コングレコンベンションセンター


https://www.congre-cc.jp/access/


※現地開催のみ（オンライン配信なし）



◇参加費用　


無料



◇定員


200名



◇申込締切


2026年4月13日（月）12：00



◇申込方法


下記URLよりお申込みください


https://ksac.site/next-pioneer-demoday2026/index.html



◇対象者


大学の研究シーズに興味がある方


協業を検討している企業や新規事業担当者の方


投資先を探索しているVC、CVCの方


会社経営に興味のある方（CxO候補人材）


大学関係者、自治体関係者　等



◇プログラム（予定）


12：30　受付開始


13：00　開会挨拶


13：10　KSAC-GAPファンド紹介、トークセッション


14：00　ピッチセッション＜前半＞


15：50　ピッチセッション＜後半＞


17：30　閉会挨拶


17：40　ネットワーキング


18：30　終了



◇主催
関西スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）
公益財団法人大阪産業局



◇共催
大阪イノベーションハブ



※KSACは、大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアムの取り組みの一環です。