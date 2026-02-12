【長崎・小浜温泉】湯けむりと光が織りなす幻想的な1ヶ月。「小浜温泉灯るプロジェクト～第2弾 灯りと巡る夜の小浜温泉～」開催決定！
■ 概要
小浜温泉灯るプロジェクト実行委員会（長崎県雲仙市）は、2026年2月13日（金）から3月15日（日）までの期間、小浜温泉街を舞台に「小浜温泉灯るプロジェクト～第2弾 灯りと巡る夜の小浜温泉～」を開催いたします。
日本屈指の熱量を誇る小浜温泉の「湯けむり」を、柔らかな「灯り」で彩る本イベント。第2弾となる今回は、昨年以上にエリアを広げ、単なる観光イルミネーションではなく、温泉街の夜を「歩き、関わり、使う時間」へと変えていく試みです。竹灯籠が照らす参道や、プロジェクションマッピングが彩る神社など、地域の記憶が宿る場所を光でつなぎます。
特設サイトはコチラ⬇️
https://www.unzen.org/special-event/obama_tomoru#outline
■ イベントの魅力
● 記憶の場所に光が灯る「ふたつの神社を結ぶ光の道」
旧小浜神社と現小浜神社、そして商店街を結ぶ光の道を創出。竹灯籠と町の人々がつくる温かな光が、訪れる人を優しく迎え入れ、小浜の歴史を感じる歩行体験を提供します。
昨年の様子
● 神社を彩るプロジェクションマッピング
歴史ある神社が、最新のデジタルアート（プロジェクションマッピング）によって新たな表情を見せます。静寂な夜の神社に光が混ざり合う、幻想的な光景が広がります。
現小浜神社でのプロジェクションマッピング
● 町を歩く楽しさを生む「デザインされた誘導サイン」
駐車場から会場へと続く誘導サインそのものを、デザインされた光のオブジェとして設置。光に導かれて歩くワクワク感を演出し、ふと立ち寄った店で一息つくような、町全体を楽しむ仕掛けを施します。
■ 小浜神社御遷座30周年祭 × 小浜温泉灯るプロジェクト
本イベント会場の一つである小浜神社の御遷座30周年の記念祭を「灯るプロジェクト」が特別連携します。地元飲食店による出店もあり、一夜限りの賑わいを創出します。
詳しくは公式HP(https://www.unzen.org/special-event/obama_tomoru)よりご確認ください。
■ 夜の小浜温泉を楽しむ「オリジナルステッカー」プレゼント
【期間】2 月 20 日(金)～3 月 15 日(日)
期間中、対象の飲食店や日帰り風呂をご利用の方に、
イベント限定オリジナルステッカーをプレゼント。
※店舗スタッフにお声がけください
対象店舗の詳細は公式HP(https://www.unzen.org/special-event/obama_tomoru)に随時アップ予定。
■ 「小浜の特産品」が当たる！アンケートキャンペーン
メイン会場 2 か所に設置された看板の QR コードからアンケートに回答いただいた方の中から、抽選で素敵な賞品をプレゼント!
【賞品】
・特賞(5 名):小浜温泉対象旅館で使える宿泊ギフト券 10,000 円分
・特産品賞(10 名):雲仙市特産品詰め合わせ
・温泉賞(15 名):雲仙・小浜温泉入浴湯めぐり札
★合計 30 名様に当たる!
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※アンケートでは個人情報(お名前、性別、ご連絡先、ご住所)をお伺いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンの賞品発送および本事業の改善目的にのみ利用し、適切に管理いたします。
■ イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127041/table/4_1_a3c49522435644f3ab5636914cbcdfdd.jpg?v=202602120251 ]
一般社団法人 雲仙観光局
WEB：https://www.unzen.org/
所在地：雲仙市小浜町雲仙320番地
TEL：0957‐73‐3434