子どもたちがとらえた大人の“働く姿”の写真展を名古屋市内で開催 ～　「はたらくすがた」応募作品8,199点から選ばれた入選作品49点を展示　～

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）は、「第20回アイデム写真コンテスト『はたらくすがた』」の入選作品展を、名古屋市中区の「名古屋市民ギャラリー栄」にて、2026年3月3日（火）～3月8日（日）まで開催します。期間中は8,199点の応募作品の中から、グランプリや準グランプリなどに選ばれた入選作品49点が展示されます。

アイデム写真コンテスト『はたらくすがた』は、小学生・中学生・高校生から、身近な人の働く姿を被写体とした写真作品を募集するコンテストです。シャッターチャンスを狙い、大人の“働く姿”と真剣に向き合うことで、働くことの素晴らしさや大切さを考えてもらうことを目的に2005年から当社の社会文化活動の一環として実施しています。

【開催概要】

≪期間≫ 2026年3月3日（火）～3月8日（日）

≪時間≫ 10時00分～18時00分 ※最終日は17時00分まで

≪会場≫ 名古屋市民ギャラリー栄（愛知県名古屋市中区栄4-1-8 中区役所平和不動産共同ビル7F）

≪交通≫ 地下鉄「栄」駅12番出口すぐ

≪入場≫ 無料



＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。