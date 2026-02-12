明治大学 米沢嘉博記念図書館が企画展「コミケ50周年展-コミケにまつわる50のアイテム-」を2月27日（金）から開催

学校法人明治大学

明治大学 米沢嘉博記念図書館は、2026年2月27日（金）から6月15日（月）までの期間、企画展「コミケ50周年展-コミケにまつわる50のアイテム-」を開催します。入場は無料です。

コミックマーケットは、米沢嘉博氏が立ち上げメンバーの一人として関わり、のちに第2代代表を務めた同人誌即売会です。本企画展は、世界中から注目を集めるこの同人誌即売会の50周年を記念して開催します。

1975年に始まったコミックマーケットは、マンガの多様な表現や自主制作による同人誌発表の場を作り続けてきました。現在では、マンガにとどまらず、文章、音楽、写真など、さまざまな自己表現を包み込む大きなイベントへと発展しています。

50年にわたり続いてきたこの同人誌即売会は、昨年12月の開催で107回を数えました。その50年の間には、陰に日向に一回一回の開催を支えてきた人々がおり、その歩みは数多くの資料として残されています。

本企画展では、コミックマーケット準備会所蔵の貴重な資料と米沢嘉博氏の資料を合わせ、初期から現在に至るまでの歩みを、貴重な資料とともに振り返ります。

4月18日（土）には事前申し込み制の関連イベントも開催予定。

【コミックマーケットとは】

1975年12月に第1回コミックマーケット(コミケット、コミケ)が開催され、2025年12月の開催で107回目を迎えました。自主制作した冊子（同人誌）などを持ち寄る即売会として始まり、現在ではコスプレや企業ブースなど、参加者の楽しみ方も多様化しています。

民間団体主催の屋内イベントとしては日本最大級であり、同人誌即売会としては世界最大規模を誇ります。海外からの参加者も多く、日本独自のマンガ文化を支える「ゆりかご」とも言える存在です。

【企画展概要】

会場：明治大学 米沢嘉博記念図書館・現代マンガ図書館 1階

〒101-8301 東京都千代田区神田猿楽町1-7-1

TEL：03-3296-4554

会期：2026年2月27日（金）～6月15日（月）

開館日：月・金 14:00～20:00／土・日・祝 12:00～18:00

休館日：火・水・木、4月29日（水・祝）、5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

※特別整理等により休館する場合があります。詳細は当館HP、または開館日にお電話でご確認ください。

入場料：無料

主催：明治大学 米沢嘉博記念図書館

監修：コミックマーケット準備会

企画：みさき絵美（マンガ司書）

展示ページURL https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/exh-Comiket50.html

【展示品例】

●第2回開催のお知らせ

●第4回開催告知ポスター

●第27回ブロック長マニュアル

●コミックマーケット準備会発行物など、コミックマーケットの歴史をたどることのできる貴重資料多数

●映像 第107回カタログ表紙イラスト作画タイムラプス

イラストレーター：かんざきひろ

※2階閲覧室（一般利用有料）では、歴代コミックマーケットカタログ冊子版や関連資料を閲覧することができます。

【関連イベント】

リバティアカデミー 特別企画

「これまでのコミケ、これからのコミケ -場を繋いだ50年-」

内容：マンガの多様な表現、自主制作の同人誌発表の場を作り続けてきた、同人誌即売会コミックマーケット。米沢嘉博記念図書館での展示に合わせ、転換期当時の感想、人々の集まる場を維持するキーポイント、変化、今後についてを関係者に聞きます。

日時：2026年4月18日（土）14：30～17：00

会場：明治大学 駿河台キャンパス（東京都千代田区）

参加：無料・対面形式

登壇者：原田央男（コミックマーケット準備会初代代表）

安田かほる（コミックマーケット準備会共同代表）

筆谷芳行（コミックマーケット準備会共同代表）

市川孝一（コミックマーケット準備会共同代表）

里見直紀（コミケット広報担当）

ごあいさつ・解説：藤本由香里（明治大学国際日本学部教授）

森川嘉一郎（明治大学国際日本学部准教授）

司会進行：みさき絵美（マンガ司書）

申込方法：事前申込制・窓口は3月2日（月）開設予定

受付方法詳細は本展示WEBサイト(https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/exh-Comiket50.html)および米沢嘉博記念図書館X(https://x.com/yone_lib)にて後日お知らせします。