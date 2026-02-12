OBC、株式会社京都銀行とビジネスマッチング協業を強化

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、株式会社京都銀行（取締役頭取：安井 幹也／本社：京都府京都市／以下京都銀行）と従来締結済みのビジネスマッチング契約について、今般契約内容を見直し、連携を強化していくことをお知らせします。

■協業の背景

地域企業が直面する「人手不足」「業務効率化」「法令対応」「データ活用」等の経営課題に対し、OBCが提供する基幹業務システム『奉行クラウド』を中心としたDXソリューションの導入支援や、共同セミナー・相談会の開催を通じて実務的な改善を推進し、企業の生産性向上や経営基盤強化を支援します。

■取り組み内容と協業体制

・京都銀行のお取引先企業への業務改善・DX推進支援

・セミナーや相談会の共同開催による情報提供

・地域企業の経営基盤強化に向けたソリューション提案

●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について

所在地︓東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29 階

資本金︓105 億 1,900 万円

代表者︓代表取締役社長 和田 成史

事業内容︓企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューシ

ョンテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献する

クラウドサービス等を提供

会社 HP︓ https://www.obc.co.jp

●株式会社京都銀行について

所在地︓京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

資本金︓421 億円

代表者︓取締役頭取 安井 幹也

事業内容︓銀行業務