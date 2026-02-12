三養（サムヤン）ジャパン「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展。

株式会社三養ジャパン

株式会社三養（サムヤン）ジャパン（本社所在地: 東京都千代田区、代表取締役：洪 範準）は、2026年2月18日（水）から20日（金）まで、幕張メッセ全館にて開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）」に出展することをお知らせいたします。

スーパーマーケット・トレードショーは、全国のスーパーマーケットを中心とした食品流通業界の最新情報が集結する国内最大級の商談展示会であり、今回は記念すべき第60回の開催となります。

【出展概要】

展示会名：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）

会期：2026年2月18日（水）・19日（木）・20日（金）

10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場：幕張メッセ 全館

主催：一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

入場：事前登録制

三養（サムヤン）ジャパンのブース： 小間番号 5-309

新商品「ブルダックカレー」、リニューアル商品「チーズブルダック炒め麺」、「ブルダックソース」、韓国大人気アーモンドブランド「バフ（HBAF）」も紹介

今回の展示会にて、サムヤンジャパンは新商品である「ブルダックカレー」2種をはじめ、リニューアル商品「チーズブルダック炒め麺 」、さらにリニューアルを行った「ブルダックソース 200g」を紹介させて頂きます。また、昨年より輸入を開始している「バフ（HBAF）」ブランドについても、商品の試食提供およびブランド紹介を実施する予定です。HBAFは Healthy But Awesome Flavors の略で、「健康的でありながら、とびきり美味しい味」を追求するブランド。2015年にはシグネチャーフレーバーである「ハニーバターアーモンド」を発売し、その“絶妙な甘じょっぱさがクセになる”味わいで、韓国国内において爆発的なヒットを記録。今では世界各国で K-ALMONDを代表するブランド として確固たる地位を築いています。

【新商品：ブルダックカレー中辛、ブルダックカレー激辛】

中辛・激辛の2種類で発売される「ブルダックカレー」は、日本限定で発売される特別仕様の商品になります。グローバルスパイシーNo.1として世界的に話題を集める「ブルダックソース」を使用し、刺激的な辛さに加え、深い旨味を同時に楽しめる点が特徴。

クミン、コリアンダー、フェヌグリーク、カルダモン、ブラックペッパーの5種類のスパイスを配合することで、奥行きのある豊かな風味を実現。ご飯との相性はもちろん、とんかつやコロッケなどの揚げ物メニューとも相性抜群です。

本商品は、辛さを好む上級者向けの「激辛」と、辛さに挑戦してみたい初心者向けの「中辛」の2タイプで発売します。

【商品概要】

ブルダックカレー中辛ブルダックカレー激辛

・商品名:ブルダックカレー中辛、ブルダックカレー激辛

・内容量: 150g

・価額: 350円（税抜）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

【リニューアル商品：チーズブルダック炒め麺】

今回の展示会では、「チーズブルダック炒め麺」のリニューアル商品を披露します。従来品と比較して、袋麺はチーズ使用量が7％、ビッグカップは28％、小カップは18％増量。濃厚なチーズのコクとブルダック特有の辛さが絶妙に調和し、よりまろやかで香ばしいチーズの味わいを楽しめる仕上がりとなっています。

チーズブルダック炒め麺袋

・商品名：チーズブルダック炒め麺袋

・内容量：140g

・価額：218円（税抜）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

・賞味期限：12ヶ月

チーズブルダック炒め麺BIG

・商品名：チーズブルダック炒め麺BIG

・内容量：105g

・価額：334円（税抜）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

・賞味期限：12ヶ月

チーズブルダック炒め麺カップ

・商品名：チーズブルダック炒め麺カップ

・内容量：70g

・価額：201円（税抜）

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

・賞味期限：12ヶ月

【パッケージリニューアル：ブルダックソース】

ブルダックソースは、辛さだけでなく、深い旨味が特徴。コロッケやとんかつなどの揚げ物はもちろん、炒飯や炒め料理にも少量加えるだけで、本場韓国の辛さをお楽しみいただけます。

ブルダックソース

・商品名：ブルダックソース

・内容量：200g

・価格：オープン価額

・販売チャンネル：全国のスーパーマーケット・量販店・公式オンラインショップ

・賞味期限：12ヶ月

【 株式会社三養ジャパン 】

1961年に韓国で設立した三養食品株式会社の日本法人。

三養食品株式会社は1963年に韓国初のインスタントラーメン「三養ラーメン」を発売し、インスタントラーメンを第2の主食として韓国に新たな食文化を定着させました。

以降、50年以上にわたる歴史と技術力を背景に「ブルダック炒め麺」シリーズを中心にグローバルブランドとして成長を遂げ、現在ではK-FOODの世界的な人気を牽引しています。

2025年には、汁ありタイプの韓国ラーメン「メップ」や、本格プロテインパスタ「tangle」などの新商品を発売。

今後も日本国内における韓国フード市場のさらなる拡大に向け、HBAFをはじめ韓国食品の取り扱い拡充に努めてまいります。

日本法人所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-23-1神田錦町安田ビル12F

代表取う締役：洪 範準

設立： 2019年

事業内容： 即席麺類・スナック類・ソース類の輸入及び販売

HP：https://samyangfoods.co.jp

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。



「tangle（テングル）」について

tangle（テングル）は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、新時代の革命的インスタントパスタです。

「メップ」について

メップは、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」は韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、メップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております

「HBAF」について

HBAFは Healthy But Awesome Flavors の略で、「健康的でありながら、とびきり美味しい味」を追求するブランドです。

1982年に韓国で設立され、現在は世界25カ国にアーモンドを輸出する韓国最大のナッツブランドへと成長しました。2015年にはシグネチャーフレーバーである「ハニーバターアーモンド」を発売し、その“絶妙な甘じょっぱさがクセになる”味わいで韓国国内において爆発的なヒットを記録。今では世界各国で K-ALMONDを代表するブランドとして確固たる地位を築いています。

また、韓国を代表する観光地・明洞にはフラッグシップストアを展開。さらに大型商業施設内にバフ専門店を構え、ブランド認知度を拡大しています。

