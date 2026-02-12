協業パートナーとの出会いに特化したマッチング型展示会「新川崎マッチング展2026」に副業人材マッチングサービス『lotsful』が初出展

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（ https://lotsful.jp/ ）は、2026年2月17日（火）に、川崎市コンベンションホールにて開催される協業パートナーとの出会いに特化したマッチング型展示会「新川崎マッチング展2026」に出展します。

当日は展示ブースへの出展に加え、lotsful営業責任者による「副業人材活用で加速する、イノベーション創出の可能性」をテーマにした講演も予定しています。

■「新川崎マッチング展2026」について

「新川崎マッチング展2026」は、スタートアップなど他社との協業を通じてイノベーションを創出し、時代を動かす新規事業の開発につなげたい―そんな想いを持つ企業に向けたイベントです。

本イベントには、最新の技術やプロダクトを持つ企業が集結し、スタートアップから大手企業まで多様なプレイヤーが一堂に会します。会場では、実機展示やデモンストレーション、ピッチを通じて最新技術を体験でき、関心を持った企業とはその場で商談を行うことも可能です。多様な分野を横断した展示内容により、新規事業創出に向けた情報収集や、最新トレンドの把握にも適した機会となっています。

また、「大手企業とスタートアップの協業の秘訣」をテーマとした講演会も開催し、オープンイノベーションに関する実践的な知見や最新動向を紹介します。新規事業の推進ポイントを学びたい方から、協業パートナーを探している方まで、幅広い層にとって有益なイベントです。

■「新川崎マッチング展2026」開催概要

日時： 2026年2月17日（火）11:00～17:30（交流会17:30～19:00）

会場： 川崎市コンベンションホール（武蔵小杉駅 徒歩4分）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

主催：新川崎地区ネットワーク協議会

公式サイト： https://expo2026.sknc.jp/

ご来場の際はこちらからお申し込みください。

https://51a7e816.form.kintoneapp.com/public/89b69c6503c41d73de2f179b373312707feb6289ee86c25f740c699ade4006ff

<ブース情報>

・出展名：lotsful（パーソルイノベーション株式会社）

・ブース番号：ホールA／No.4

＜登壇情報＞

・16:29～ ホールC

lotsful Company Consulting&Salesグループマネジャー 浦上 楽が、「副業人材活用で加速する、協業と新規事業創出の可能性」をテーマに登壇いたします。

※ピッチ開始時刻は前後する可能性がございます。

講演タイムスケジュールはこちら：https://expo2026.sknc.jp/pitch/

■登壇者プロフィール

パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company

Consulting&Salesグループマネジャー

浦上 楽

リクルートグループに新卒入社。大手企業からスタートアップまで幅広く採用支援に従事、1000名以上の紹介実績を持つ。新規組織立上げや、チームリーダーとして業務設計、オペレーション改善、KPI設計等を実行。lotsfulには立ち上げ期から参画。大手企業やベンチャーを中心に、副業人材を活用したプロジェクトサポートを幅広く実施。現在はコンサルティング・セールス領域のマネジャーとして従事。

■利用企業数は2,000社超！4万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴

※2025年4月時点

＜副業人材へのメリット＞https://lotsful.jp/

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

＜副業受け入れ企業側へのメリット＞https://lotsful.jp/brand/lp

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■「キャリアサークル by lotsful」の特徴

「キャリアサークル」は、『lotsful』が提供する企業人事担当者向けキャリア支援プラットフォームです。パーソルグループで独自開発した社内向けシステムをベースに、社内・グループ内の異動や副業に特化した機能を提供し、公募型異動や企業内副業の求人情報や選考状況の一括管理、応募、体験の可視化をシームレスに実現します。3万件の副業マッチング実績をもつ専門コンサルタントが制度設計や風土醸成、社内求人の要件定義やコンテンツの企画に伴走支援します。

※プレスリリース：https://lotsful.jp/news/321

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは、以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp