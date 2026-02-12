企業の「AI活用が進まない」原因に向き合うヒューマンサイエンス、AI活用支援サービスの特設サイトを公開

株式会社ヒューマンサイエンス

株式会社ヒューマンサイエンス（本社：東京都新宿区、代表取締役：熊沢剛）では、企業の生成AI・RAG活用を支援する「AI活用支援サービス(https://www.science.co.jp/ai/?utm_source=prtimes&utm_campaign=ai&utm_medium=260211)」の特設サイトを公開いたしました。

本サイトでは、生成AIやRAGの導入そのものではなく、AIが業務で継続的に活用されるために必要なドキュメント整備やナレッジ設計の考え方、具体的な支援内容を紹介しています。

AI活用支援サービス 特設サイトはこちら>>https://www.science.co.jp/ai(https://www.science.co.jp/ai/?utm_source=prtimes&utm_campaign=ai&utm_medium=260211)

◆企業が直面しているAI活用の課題

ナレッジ活用を目的に生成AIやRAGを導入した企業では、以下のような問題が生じることが少なくありません。

・知りたい情報が出てこない

・回答精度が安定しない

・回答精度が低いといったクレームが寄せられる

・運用が現場に定着せず活用が進まない

こうした問題は、生成AIそのものの性能に起因することもありますが、生成AIを活用するための「土台」-すなわちドキュメントやナレッジの整備不足に起因するケースも少なくありません。

AIにとって読み取りやすい形で情報が整理されていなければ、RAGを導入しても思ったような回答精度にならず、現場では「使いづらい」「信用できない」と判断され、活用が進まなくなることがあります。

◆サービス概要

ヒューマンサイエンスの「AI活用支援サービス」では、以下の支援を提供します。

・RAGの設計、導入、精度向上支援

・AI校正およびAI活用を前提としたナレッジ整備・コンサルティング

・マニュアル標準化AIエージェントの設計・開発支援

◆特徴・強み

ヒューマンサイエンスは、長年にわたりマニュアル制作・ナレッジマネジメントに携わってきました。

その知見を活かし、単なるAIツール導入ではなく、

「業務で使われ、定着するAI活用」をゴールとした伴走型支援を行います。

AIと人の役割分担や運用フローまで見据えた支援により、

企業のAI活用を実践レベルへと引き上げます。

◆お問い合わせ先

株式会社ヒューマンサイエンス

担当者名：事業推進部 石ケ森

お問い合わせメールアドレス：hsweb_inquiry@science.co.jp

代表電話番号：03-5321-3111