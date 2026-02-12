「春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン」を実施します！
○東日本旅客鉄道株式会社は、この春にモバイルSuicaをご利用されるお客さまを対象に2つのキャンペーンを実施します。
○第1弾では、初めてモバイルSuicaの会員登録をされたお客さまに、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。
○第2弾では、モバイルSuicaで「通勤定期券」または「通学定期券」を購入されたお客さまに、サンリオキャラクターズの限定カードフェイスをプレゼントするキャンペーンを実施します。
○新生活が始まるこの春、ぜひモバイルSuicaで日々の通勤・通学やお買いものをお楽しみください。
１．キャンペーン特設サイト
https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/spring2026/
※各キャンペーンの詳細や注意事項は、特設サイト等でご確認ください。（2026年2月13日17時頃公開予定）
第1弾
第2弾
２．キャンペーン概要
■春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン ＜第1弾＞
～はじめるなら今！～
モバイルSuica新規会員登録で総額2.5億円相当を大放出！
(1) キャンペーン期間
2026年2月16日（月）4:00 ～ 4月15日（水）23:59
(2) キャンペーン概要
期間中に、初めてモバイルSuicaの会員登録をされたお客さまを対象に、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントします。
※モバイルSuicaチャージのプレゼント総額が上限に達した場合、予告なく早期終了する可能性があります。
(3) プレゼント条件
期間中に、初めてモバイルSuicaの会員登録をされた方
※エントリーは不要です。
※モバイルSuicaのアプリでのログイン・操作ができないSuicaは対象外です。
※キャンペーン期間以前に他社アプリ上でSuicaの発行およびモバイルSuica会員登録が完了されている方は、期間内に新たにモバイルSuicaのアプリをダウンロードした場合でも、キャンペーンの対象外です。
※会員登録後、チャージプレゼントまでに機種変更、再発行、払いもどし、退会を行った場合は対象外です。
(4) その他
・賞品のモバイルSuicaチャージ200円分は、プレゼント条件を達成した翌日から4日程度でプレゼント予定です。モバイルSuicaのアプリにログインしてご確認ください。
・賞品のモバイルSuicaチャージ200円分の受け取りにはアプリでの受取操作が必要です。受取期限は、プレゼント日を含めた10日間となります。受取期限までに受取操作をされない場合は無効となります。
・モバイルSuicaの残高と賞品のモバイルSuicaチャージ200円分の合計が2万円を超える場合は受取手続きができません。
■春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン ＜第2弾＞
～通勤・通学定期券を着せ替えよう！～
「モバイルSuica×SANRIO CHARACTERS」限定カードフェイスプレゼントキャンペーン
(1) キャンペーン期間
2026年3月1日（日）～4月15日（水）
(2) キャンペーン概要
期間中に、モバイルSuicaで通勤・通学定期券を購入されたお客さまを対象に、もれなく株式会社サンリオのキャラクターをデザインした限定カードフェイス3種類をプレゼントします。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664476
※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。
(3) プレゼント条件
・モバイルSuicaに会員登録が済んでいる。
・期間中に、モバイルSuicaのアプリで通勤・通学定期券の新規/継続購入が完了している。
※エントリーは不要です。
※Suicaカードで購入済みの定期券をモバイルSuicaに取り込んだ場合は、プレゼントの対象外です。
※一部、モバイルSuicaでは購入いただけない定期券があります。
(4) その他
・23:45～5:00の間、モバイルSuicaでの定期券発売は停止しています。
・限定カードフェイスは、定期券の購入後1週間程度でプレゼント予定です。
・限定カードフェイスがプレゼントされると、自動でモバイルSuicaのカードデザインが切り替わるか、アプリ内の「Suicaのデザイン選択」メニューより選択・設定が可能になります。
・3種類のデザインがプレゼントされますので、お好きなデザインに着せ替えてお楽しみください。通常のSuicaのデザインへ戻すことも可能です。
・限定カードフェイスへの着せ替え可能期間は、プレゼント後～2026年9月頃までの予定です。
・定期券の払いもどしをした場合は、原則としてプレゼントの対象外となります。
・原則としてiOSの「Suicaアプリケーション」およびAndroidの「モバイルSuicaアプリ」のカードフェイスが着せ替えの対象です。
・ご利用環境等によりカードフェイスの着せ替えができない場合があります。
※Androidは、Google LLCの商標です。
※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※本件プレスリリースの写真・イラストはすべてイメージです。
※キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。
モバイルSuica定期券の購入やチャージにはビューカードがいつでもおトク！
さらにこの春はもっとおトク！ビューカードでもモバイルSuicaキャンペーンを実施します
■キャンペーン概要 モバイルSuica×ビューカード 新規利用キャンペーン
(1)キャンペーン期間
2026年2月16日（月）～4月30日（木）
(2)キャンペーン概要
期間中に、ビューカード会員専用インターネットサービス「VIEW's NET」または「ビューカードアプリ」でエントリーのうえ、ビューカードで新規にモバイルSuica定期券を購入、もしくは新規にモバイルSuicaオートチャージを利用された方を対象に、総額1,000万ポイントのJRE POINTを山分けでプレゼントします。
(3)その他
JRE BANK口座をビューカードの引落口座に設定、もしくは即時発行（バーチャルカード）により入会した
ビューカードをご利用の場合はそれぞれ山分けポイント数を2倍とします。
キャンペーンの詳細はビューカードホームページをご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/msxview202602/
（2026年2月16日公開予定）
同時期開催のおトクなキャンペーンにつきましては、以下のご案内もあわせてご覧ください。https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20260209.pdf