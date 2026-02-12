「春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン」を実施します！

東日本旅客鉄道株式会社

○東日本旅客鉄道株式会社は、この春にモバイルSuicaをご利用されるお客さまを対象に2つのキャンペーンを実施します。

○第1弾では、初めてモバイルSuicaの会員登録をされたお客さまに、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。

○第2弾では、モバイルSuicaで「通勤定期券」または「通学定期券」を購入されたお客さまに、サンリオキャラクターズの限定カードフェイスをプレゼントするキャンペーンを実施します。

○新生活が始まるこの春、ぜひモバイルSuicaで日々の通勤・通学やお買いものをお楽しみください。

１．キャンペーン特設サイト

https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/spring2026/

※各キャンペーンの詳細や注意事項は、特設サイト等でご確認ください。（2026年2月13日17時頃公開予定）

第1弾第2弾

２．キャンペーン概要

■春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン ＜第1弾＞

～はじめるなら今！～

モバイルSuica新規会員登録で総額2.5億円相当を大放出！

(1) キャンペーン期間

2026年2月16日（月）4:00 ～ 4月15日（水）23:59

(2) キャンペーン概要

期間中に、初めてモバイルSuicaの会員登録をされたお客さまを対象に、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントします。

※モバイルSuicaチャージのプレゼント総額が上限に達した場合、予告なく早期終了する可能性があります。

(3) プレゼント条件

期間中に、初めてモバイルSuicaの会員登録をされた方

※エントリーは不要です。

※モバイルSuicaのアプリでのログイン・操作ができないSuicaは対象外です。

※キャンペーン期間以前に他社アプリ上でSuicaの発行およびモバイルSuica会員登録が完了されている方は、期間内に新たにモバイルSuicaのアプリをダウンロードした場合でも、キャンペーンの対象外です。

※会員登録後、チャージプレゼントまでに機種変更、再発行、払いもどし、退会を行った場合は対象外です。

(4) その他

・賞品のモバイルSuicaチャージ200円分は、プレゼント条件を達成した翌日から4日程度でプレゼント予定です。モバイルSuicaのアプリにログインしてご確認ください。

・賞品のモバイルSuicaチャージ200円分の受け取りにはアプリでの受取操作が必要です。受取期限は、プレゼント日を含めた10日間となります。受取期限までに受取操作をされない場合は無効となります。

・モバイルSuicaの残高と賞品のモバイルSuicaチャージ200円分の合計が2万円を超える場合は受取手続きができません。

■春はおトクに！モバイルSuicaキャンペーン ＜第2弾＞

～通勤・通学定期券を着せ替えよう！～

「モバイルSuica×SANRIO CHARACTERS」限定カードフェイスプレゼントキャンペーン

(1) キャンペーン期間

2026年3月1日（日）～4月15日（水）

(2) キャンペーン概要

期間中に、モバイルSuicaで通勤・通学定期券を購入されたお客さまを対象に、もれなく株式会社サンリオのキャラクターをデザインした限定カードフェイス3種類をプレゼントします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664476

※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

(3) プレゼント条件

・モバイルSuicaに会員登録が済んでいる。

・期間中に、モバイルSuicaのアプリで通勤・通学定期券の新規/継続購入が完了している。

※エントリーは不要です。

※Suicaカードで購入済みの定期券をモバイルSuicaに取り込んだ場合は、プレゼントの対象外です。

※一部、モバイルSuicaでは購入いただけない定期券があります。

(4) その他

・23:45～5:00の間、モバイルSuicaでの定期券発売は停止しています。

・限定カードフェイスは、定期券の購入後1週間程度でプレゼント予定です。

・限定カードフェイスがプレゼントされると、自動でモバイルSuicaのカードデザインが切り替わるか、アプリ内の「Suicaのデザイン選択」メニューより選択・設定が可能になります。

・3種類のデザインがプレゼントされますので、お好きなデザインに着せ替えてお楽しみください。通常のSuicaのデザインへ戻すことも可能です。

・限定カードフェイスへの着せ替え可能期間は、プレゼント後～2026年9月頃までの予定です。

・定期券の払いもどしをした場合は、原則としてプレゼントの対象外となります。

・原則としてiOSの「Suicaアプリケーション」およびAndroidの「モバイルSuicaアプリ」のカードフェイスが着せ替えの対象です。

・ご利用環境等によりカードフェイスの着せ替えができない場合があります。

モバイルSuica定期券の購入やチャージにはビューカードがいつでもおトク！

さらにこの春はもっとおトク！ビューカードでもモバイルSuicaキャンペーンを実施します

■キャンペーン概要 モバイルSuica×ビューカード 新規利用キャンペーン

(1)キャンペーン期間

2026年2月16日（月）～4月30日（木）

(2)キャンペーン概要

期間中に、ビューカード会員専用インターネットサービス「VIEW's NET」または「ビューカードアプリ」でエントリーのうえ、ビューカードで新規にモバイルSuica定期券を購入、もしくは新規にモバイルSuicaオートチャージを利用された方を対象に、総額1,000万ポイントのJRE POINTを山分けでプレゼントします。

(3)その他

JRE BANK口座をビューカードの引落口座に設定、もしくは即時発行（バーチャルカード）により入会した

ビューカードをご利用の場合はそれぞれ山分けポイント数を2倍とします。

キャンペーンの詳細はビューカードホームページをご覧ください。

https://www.jreast.co.jp/card/campaign/msxview202602/

（2026年2月16日公開予定）

同時期開催のおトクなキャンペーンにつきましては、以下のご案内もあわせてご覧ください。https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20260209.pdf